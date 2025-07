Diretta Lazio Lazio Primavera streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live della prima amichevole biancoceleste (oggi 20 luglio 2025)

DIRETTA LAZIO LAZIO PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Negli ultimi minuti prima del via alla diretta Lazio Lazio Primavera, può essere interessante presentare il programma delle successive amichevoli per i biancocelesti. Si salirà di livello evidentemente già sabato prossimo 26 luglio, con il match contro l’Avellino a Frosinone prima della partenza per la tournée in Turchia, che prevederà il doppio impegno contro le big di Istanbul, il 30 luglio con il Fenerbahce e il 2 agosto affrontando il Galatasaray.

Ci sarà poi sabato 9 agosto un’amichevole contro gli inglesi del Burnley, infine sette giorni più tardi l’ultimo impegno del pre-campionato sarà a Rieti contro l’Atromitos. Ne approfittiamo anche per ricordare che la prima giornata di campionato vedrà la trasferta a Como alle ore 18.30 di domenica 24 agosto, ma adesso torniamo alla stretta attualità cedendo la parola alla diretta Lazio Lazio Primavera per questa prima amichevole tutta in famiglia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LAZIO LAZIO PRIMAVERA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Dovrebbero essere i riferimenti del club a tenervi informati sull’amichevole di stasera, in particolare Lazio Tv, mentre non abbiamo altri riferimenti per una diretta Lazio Lazio Primavera in tv oppure in diretta streaming video.

LAZIO LAZIO PRIMAVERA: LA PRIMA AMICHEVOLE BIANCOCELESTE

Siamo al momento dell’esordio stagionale, con un tocco casalingo per rendere il tutto più intimo: la diretta Lazio Lazio Primavera, prima amichevole estiva per i biancocelesti, sarà in programma allo Stadio Mirko Fersini con il fischio d’inizio fissato alle ore 20.00 di stasera, domenica 20 luglio 2025.

Ovviamente sarà più che altro una sgambata per mettere minuti nelle gambe, con la gentile collaborazione della Lazio Primavera, che a sua volta ha iniziato la preparazione verso la prossima stagione dopo un campionato di metà classifica nel quale i giovani biancocelesti non sono riusciti a raggiungere i playoff scudetto.

È un nuovo inizio che in un certo senso è anche un ritorno, perché naturalmente in casa Lazio la notizia è il ritorno di Maurizio Sarri in panchina circa sedici mesi dopo l’addio di marzo 2024, che con il senno di poi si è rivelato essere un arrivederci con l’obiettivo adesso di vincere insieme.

Per qualche giocatore quindi sarà il ritorno a un allenatore già conosciuto, per altri invece il lavoro di conoscenza è appena cominciato, di certo è una situazione particolare che renderà ancora più significativa anche per noi questa sera la diretta Lazio Lazio Primavera.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO LAZIO PRIMAVERA

Difficile sbilanciarsi in vista di un test in famiglia, dove sicuramente avremo un numero illimitato di sostituzioni e in teoria ovviamente non sarebbero nemmeno vietate squadre “miste”, ad esempio se Maurizio Sarri volesse mettere a confronto attacco e difesa della prima squadra, questi sono alcuni elementi da tenere in considerazione per le probabili formazioni della diretta Lazio Lazio Primavera.

Ci sono ad esempio i giovani Renzetti, Ruggeri, Pinelli e Sana Fernandes attualmente aggregati alla prima squadra per il ritiro, eppure qualche scelta potrebbe già essere simbolicamente significativa, ad esempio il portiere titolare fra Mandas e Provedel. Anche in attacco staremo a vedere quale sarà l’assetto tattico scelto, una prima indicazione sulla strada che Maurizio Sarri vorrà prendere…