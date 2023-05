DIRETTA/ Lazio Lecce video streaming tv: dominio dei biancocelesti nei precedenti

DIRETTA LAZIO LECCE: IL TESTA A TESTA

Prima dell’inizio della diretta del match Lazio Lecce, soffermiamoci ad analizzare i precedenti tra le due formazioni. Allo stadio “Olimpico” di Roma le due compagini si sono scontrate dal 1989 in quattordici occasioni con un bilancio nettamente in favore dei bianco-celesti, vittoriosi in dieci gare. La prima sfida risale al 17 settembre 1989 in Serie A, gara vinta 3-0 dai padroni di casa.

Per trovare il primo pareggio tra le due formazioni bisogna arrivare al 12 dicembre 2004, gara pirotecnica terminata 3-3 con la doppietta di Babu e il gol di Bojinov per gli ospiti e la doppietta realizzata da Di Canio dopo la rete di Rocchi per la Lazio. La prima vittoria salentina, invece, è datata 9 gennaio 2011, 2-1 scandito dai gol di Corvia, Mauri e Grossmuller. L’ultima sfida disputata, il 10 novembre 2019, è anche quella con più reti realizzate: 4-2 in favore dei capitolini con le reti firmate da Milinkovic-Savic e Immobile dopo la doppietta di Correa. (Giulio Halasz)

LAZIO LECCE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Lazio Lecce sarà una delle tre che per questa giornata di Serie A sono trasmesse sui canali di Sky Sport, dunque gli abbonati potranno avvalersi anche della diretta streaming video di Lazio Lecce grazie all’applicazione Sky Go. L’alternativa ovviamente rimane la piattaforma DAZN, per una visione in diretta streaming video come per tutte le partite dell’intero campionato di Serie A.

SARRI FAVORITO!

Lazio Lecce, in diretta venerdì 12 maggio 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico di Roma, sarà una sfida valida per la 35^ giornata del campionato di Serie A. Vietato sbagliare per entrambe le formazioni: subendo la seconda sconfitta a San Siro in 7 giorni, perdendo 2-0 sabato scorso contro il Milan, la Lazio ha lasciato il secondo posto alla Juventus ed ha incassato il terzo ko nelle ultime 4 sfide di campionato, rimettendo in bilico una qualificazione in Champions League che pareva vicina.

Il Lecce dalla sua ha incassato un pesante ko interno contro il Verona che ha lasciato solo 4 punti di vantaggio sulla zona retrocessione per i salentini, che hanno raccolto solo 4 punti nelle ultime 10 sfide disputate in campionato. All’andata il Lecce ha inflitto una sconfitta bruciante alla Lazio, 2-1 per i giallorossi il risultato, ultimo precedente all’Olimpico il 4-2 in favore della Lazio datato 10 novembre 2019. I salentini hanno vinto per l’ultima volta in casa dei biancazzurri in occasione dell’1-2 del 9 gennaio 2011.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO LECCE

Le probabili formazioni della diretta Lazio Lecce, match che andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma. Per la Lazio, Maurizio Sarri schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Risponderà il Lecce allenato da Marco Baroni con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Oudin; Strefezza, Ceesay, Banda.

LAZIO LECCE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lazio Lecce, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria della Lazio con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Lecce, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.50.











