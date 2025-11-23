Diretta Lazio Lecce streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 12^ giornata di Serie A.

DIRETTA LAZIO LECCE (RISULTATO FINALE 2-0): IL PALO DICE NO A ROMAGNOLI E ZACCAGNI!

Lazio vicinissima al raddoppio al 27′: Guendouzi ci prova dal limite e il palo gli nega la doppietta, sugli sviluppi dell’azione girata di area di Zaccagni che si stampa di nuovo sul legno, sempre a Falcone battuto. Nella Lazio Lazzari prende il posto di Luca Pellegrini, nel Lecce escono Tete Morente e Coulibaly, entrano N’Dri e Kaba. Cartellino giallo per Guendouzi, col Lecce che non sfrutta il conseguente calcio di punizione dal limite, poi c’è un giallo anche per N’Dri. Al 37′ c’è Pedro al posto di Isaksen, poi ultimi cambi per la Lazio con Patric e Noslin che prendono il posto di Gila e Dia. 7′ di recupero ma al 95′ la Lazio chiude definitivamente i conti. Pallone lungo per Noslin che si invola verso Falcone, che respinge la prima conclusione ma non può nulla sul conseguente appoggio di testa dell’olandese per il definitivo 2-0. (agg. di Fabio Belli)

DOVE VEDERE LA DIRETTA LAZIO LECCE IN STREAMING VIDEO TV

Gli abbonati alla tv satellitare potranno seguire la diretta Lazio Lecce su canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, per la diretta streaming video come sempre è disponibile DAZN.

FALCONE PARA TUTTO!

La Lazio inizia il secondo tempo con Vecino al posto di Cataldi che ha lamentato un problema fisico, nel Lecce ci sono Banda al posto di Berisha e Stulic al posto di Camarda. Lazio tambureggiante anche a inizio secondo tempo, al 6′ annullato il raddoppio di Dia dopo la review al VAR per fallo del senegalese su Thiago Gabriel, quindi sale in cattedra Falcone che compie due grandi interventi prima su colpo di testa di Romagnoli e poi sulla ribattuta di Isaksen, al quarto d’ora decisiva la chiusura di Gaspar su Dia. Al 18′ nel Lecce dentro Pierotti al posto di Sottil. Al 20′ punge il Lecce: Pierotti non arriva d’un soffio alla deviazione vincente su cross teso in area di Tete Morente, poi al 23′ Veiga crossa in area sulla respinta Thiago Gabriel può caricare il tiro che finisce però addosso Provedel. (agg. di Fabio Belli)

FALCONE SALVA SU BASIC!

Al 29′ la Lazio sblocca il risultato: ancora ottimo Basic nel salvare un pallone dal fondo e piazzarlo a centro area, dove Guendouzi trova la deviazione che si infila a fil di palo, secondo gol in campionato per il francese dopo quello al Verona e biancazzurri in vantaggio. Al 36′, su respinta di testa di Gaspar, Basic cerca l’eurogol da fuori area ma il pallone resta basso e finisce tra le braccia di Falcone. Al 40′ rimbalza un pallone insidioso in area leccese, Dia cerca la botta in porta ma Gaspar si immola e salva la porta di Falcone. Al 42′ bel gioco di gambe di Isaksen che scarica su Guendouzi, tiro a giro del francese di poco a lato. Il portiere dei salentini salva poi con una grande uscita su Basic, Lazio che è cresciuta molto ma non ha trovato il secondo gol nell’ultimo quarto d’ora del primo tempo. (agg. di Fabio Belli)

GOL ANNULLATO A SOTTIL!

Avvio al piccolo trotto, al 6′ fiammata del Lecce che colpisce con Sottil, Provedel battuto da una deviazione ma la rete viene annullata per un precedente fallo su Basic. Si fa vedere la Lazio al 9′, Basic scende sulla sinistra e taglia in diagonale per l’inserimento di Guendouzi, conclusione controllata agevolmente da Falcone. Al quarto d’ora ancora bell’inserimento di Basic, pallone filtrante in area per Dia che viene però murato in angolo da Gaspar, quindi non ha fortuna una serpentina di Isaksen in area salentina. Grande occasione per i biancazzurri al 26′: Guendouzi crossa teso al centro per Dia, Falcone salva la sua porta con una respinta d’istinto di piede. (agg. di Fabio Belli)

LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Molto intrigante è la storia recente che ci accompagna alla diretta Lazio Lecce, basterebbe forse ricordare l’ultimo precedente, giocato domenica 25 maggio scorso nell’ultima giornata di campionato con il colpo per 0-1 del Lecce che diede ai salentini la certezza della salvezza mentre per la Lazio costò l’esclusione dalle Coppe europee. Nello scorso campionato fece sempre festa chi giocava in trasferta, considerando che all’andata la Lazio aveva vinto a Lecce per 1-2 sabato 21 dicembre 2024, la partita però non ha una dominatrice chiara in anni recenti perché negli ultimi dieci precedenti (tutti in Serie A dal 2011 in poi) si contano quattro vittorie a testa più un paio di pareggi.

La costante dunque è che la diretta Lazio Lecce non è una partita facile per i biancocelesti, sebbene in vantaggio con diciannove vittorie a fronte di sette pareggi e dieci sconfitte sui 36 precedenti con i giallorossi salentini disputati in totale nel campionato di Serie A. LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, A. Romagnoli, Lu. Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri LECCE (4-3-3): W. Falcone; D. Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, L. Coulibaly, Tete Morente; M. Berisha, Camarda, R. Sottil. Allenatore: Eusebio Di Francesco (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LAZIO LECCE: CERCANO PUNTI IN DUE!

Ci aspettiamo sorprese dalla diretta Lazio Lecce? Chissà, certamente la partita dello stadio Olimpico che si gioca alle ore 18:00 di domenica 23 novembre, per la 12^ giornata di Serie A 2025-2026, è intrigante perché ci presenta una squadra biancoceleste superiore ma una salentina che è in buona forma.

La Lazio prima della sosta ha perso a San Siro contro l’Inter, un risultato che ci ha detto ancora una volta come lontana dai suoi tifosi sia una squadra molto diversa da quella che ha battuto Juventus e Cagliari di recente, e questo ovviamente sta inficiando una classifica che attualmente la vede anche fuori dall’Europa.

Il Lecce come detto sta bene: nelle ultime due giornate ha prima vinto a Firenze e poi pareggiato in casa contro il Verona, non ha subito gol in queste due partite e si è portato a tre punti sulla zona retrocessione, chiaramente ci sarà ancora da sudare ma intanto il saldo si può dire positivo.

Aspettiamo quindi che sia la diretta Lazio Lecce a dirci quello che accadrà sul terreno di gioco dell’Olimpico, sicuramente ci sono in palio punti pesanti per i diversi obiettivi delle sue squadre e sarà molto interessante scoprire come performeranno i calciatori di rientro dalla sosta per le nazionali.

LAZIO LECCE: PROBABILI FORMAZIONI

Nella diretta Lazio Lecce Maurizio Sarri deve sempre fare i conti con le assenze di Rovella, Castellanos e Cancellieri, quindi sono scelte parecchio obbligate in alcuni reparti; soprattutto a centrocampo dove Guendouzi e Basic continuano ad affiancare Cataldi schierato come regista, ma non cambia nemmeno il tridente offensivo con Boulaye Dia impegnato da prima punta, Isaksen che opera sulla corsia destra e Zaccagni che si prende la mancina, in difesa poi Marusic e Nuno Tavares sono i due terzini con Mario Gila e Alessio Romagnoli centrali, schierati a protezione del portiere Provedel.

Certezze, e parecchie, anche nel Lecce di Eusebio Di Francesco che adotta lo stesso modulo: Wladimiro Falcone si piazza in porta, Gaspar e Tiago Gabriel sono al centro del reparto arretrato nel quale come sempre Danilo Veiga fa l’esterno a destra e Gallo viene schierato sull’altra corsia. A centrocampo ecco Ramadani a gestire i ritmi del gioco, in sua compagnia dovremmo vedere ancora una volta Lassana Coulibaly e Medon Berisha che saranno le due mezzali; poi il tridente classico nel quale una variazione la possiamo avere, perché Banda appare favorito su Pierotti e dunque Tete Morente verrebbe traghettato a destra, Stulic è in vantaggio su Camarda che però si è lanciato in Under 21.

PRONOSTICO E QUOTE LAZIO LECCE

È assolutamente chiaro il quadro che l’agenzia Snai traccia per la diretta Lazio Lecce, perché il segno 1 per la vittoria dei biancocelesti vale 1,60 volte quanto messo sul piatto mentre il segno 2 che regola il successo dei salentini vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 6,00 volte la vostra giocata; naturalmente c’è anche l’eventualità di un pareggio allo stadio Olimpico, in questo caso il segno X paga con una quota corrispondente a 3,70 volte la posta in palio.