DIRETTA LAZIO LECCE (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Passiamo all’angolo delle statistiche per la diretta di Lazio Lecce, vediamo insieme qualche dato per capire chi tra le due formazioni potrebbe avere la meglio in termini di trend. I biancocelesti segnano in media 1.64 gol a partita, più del doppio rispetto ai salentini, fermi a 0.69: una differenza che si riflette nella percentuale di vittorie, dove la Lazio comanda con il 50% contro un modesto 16.67% del Lecce. Anche sul piano difensivo, la squadra di Sarri si dimostra leggermente più solida: 1.28 gol subiti in media a fronte dell’1.61 concesso dal Lecce. Nonostante ciò, i pugliesi riescono a tenere la porta inviolata in 7 occasioni, solo due in meno rispetto alla Lazio (9), segno di una tenuta difensiva a tratti efficace, ma spesso vanificata da difficoltà offensive. Le statistiche sugli Over raccontano due modi diversi di stare in campo. La Lazio è coinvolta più frequentemente in partite con due o più reti (83.33% di Over 1.5, 61.11% di Over 2.5), mentre il Lecce ha percentuali più contenute, ma comunque non trascurabili (61.11% e 41.67%).

La percentuale di gare in cui entrambe le squadre segnano resta simile per entrambe: 63.89% per i giallorossi, 41.67% per i biancocelesti, segno che la Lazio riesce più spesso a tenere il controllo. I numeri sui primi tempi vedono la Lazio più reattiva fin dall’inizio: 77.78% di Over 0.5 nei primi 45 minuti, mentre il Lecce si ferma al 63.89%. Entrambe, però, faticano a chiudere le partite in discesa già prima dell’intervallo, con solo il 27.78% di Over 1.5 nella prima frazione per entrambe. Sul piano disciplinare, il Lecce si dimostra più corretto: 65 cartellini totali e una media di 1.67 gialli a partita, contro i 92 cartellini (89 gialli) e una media di 2.47 per la Lazio. Anche il dato sui corner conferma l’indole offensiva dei biancocelesti: 5.94 battuti a partita contro i 4.39 del Lecce. LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, A. Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia,Zaccagni. Allenatore: Marco Baroni LECCE (4-2-3-1): W. Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; L. Coulibaly, Ramadani; Pierotti, M. Berisha, Karlsson; Krstovic. Allenatore: Marco Giampaolo (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA LAZIO LECCE INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Gli appassionati avranno modo di seguire la direta Lazio Lecce tramite tre piattaforme diverse poichè l’evento sarà trasmesso sia da Sky, sia da Dazn che da Now. Serve dunque un abbonamento per poter accedere allo streaming del match con le app ad esempio di NOW TV e Sky Go. In tv la partita sarà infine mandata in onda sul canale Sky Sport 252.

LAZIO LECCE, PREVISTA UNA DURA BATTAGLIA

Inizia domenica 25 maggio 2025 alle ore 20:45 la diretta Lazio Lecce. Presso lo Stadio Olimpico di Roma si sta per disputare una partita molto importante per delineare i due estremi della classifica di Serie A per la stagione 2024/2025. I padroni di casa arrivano dal pareggio maturato in trasferta contro l’Inter, in lotta per lo Scudetto, e sono adesso in sesta posizione con i loro sessantacinque punti.

I biancocelesti potrebbero però essere costretti quantomento a pareggiare per confermare l’accesso alla Conference League visto che in caso di arrivo a pari punti con la Fiorentina, distante tre lunghezze ma in vantaggio negli scontri diretti, ed il Bologna, già in Europa League per la vittoria della Coppa Italia, sarebbero i viola a scalzarli in graduatoria.

Il compito dei salentini riguarda invece il centrare la permanenza in Serie A. I giallorossi di mister Giampaolo sono in diciassettesima posizione con trentuno punti, al pari dell’Empoli che si colloca però alle loro spalle.

Pure per i giallorossi l’attenzione potrebbe essere spostata per alcuni tratti su quanto accadrà in contemporanea nelle altre partita, con Empoli, Venezia, Hellas Verona e Parma osservate con grande attenzione. Ai pugliesi basterebbe una vittoria sebbene non sia da escludere la possibilità di dover affrontare uno spareggio contro contro i ducali oppure i lagunari.

DIRETTA LAZIO LECCE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Se valutiamo le probabili formazioni della diretta Lazio Lecce ci viene da pensare ad un 4-2-3-1 con Mandas, Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini, Guendouzi, Rovella, Isaksen, Dia, Zaccagni e Castellanos da parte di mister Baroni per i suoi biancocelesti, pur non potendo contare su Patric e Lazzari.

Uno speculare modulo 4-2-3-1 con Falcone, Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo, Coulibaly, Ramadani, N’Dri, Helgason, Pierotti e Krstovic dovrebbe poi essere anche la scelta presa da mister Marco Giampaolo al fine di impostare i suoi giallorossi al momento del calcio d’inizio a causa della squalifica di Tete Morente, oltre che degli infortuni di Gonzalez, Pierret, Jean e Marchwinski.

DIRETTA LAZIO LECCE, LE QUOTE

La situazione di classifica è il primo fattore determinante per le quote proposte dai bookmakers in relazione all’esito finale della diretta Lazio Lecce. Stando a quanto offerto quindi da Sisal, per esempio, i capitolini sono i principali indiziati per la vittoria con l’1 pagato a solo 1.60. Il successo dei salentini appare alla vigilia come una possibilità decisamente remota se si guarda al segno 2 fissato addirittura a 7.00 ed il pareggio rappresenta invece una soluzione più facilmente concretizzabile con l’x quotato a 3.40.