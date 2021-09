DIRETTA/ Lazio Lokomotiv Mosca video streaming tv: l’arbitro è Craig Pawson

DIRETTA LAZIO LOKOMOTIV MOSCA: L’ARBITRO

Sarà l’inglese Craig Pawson l’arbitro della diretta di Lazio Lokomotiv Mosca: fischietto esperto, allo stadio Olimpico si avvarrà della collaborazione di Lee Betts e Ian Hussin come assistenti, mentre il quarto uomo sarà Peter Bankes. In sala Vara avremo invece Chris Kavanagh, sempre inglese, con lo spagnolo Juan Martinez Munuera che sarà l’addetto all’Avar; per Pawson la carriera internazionale è iniziata nel 2015, la sua stagione è iniziata il 14 agosto con Leicester Wolverhampton di Premier League e poi si è sviluppata attraverso alcuni big match, tra cui quello in cui l’Arsenal, lo scorso fine settimana, ha battuto il Tottenham (in Inghilterra, poter arbitrare nel derby del Nord di Londra è sicuramente un privilegio.

Abbiamo poi un incrocio abbastanza recente con l’Italia, che infatti risale allo scorso 8 settembre: la nostra nazionale aveva infatti battuto 5-0 la Lituania, in una delle partite valide per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Nell’occasione Pawson aveva dunque incrociato Ciro Immobile e Francesco Acerbi sul terreno di gioco, e li ritroverà questa sera; avrebbe potuto esserci anche Manuel Lazzari, ma l’esterno di Maurizio Sarri si era dovuto arrendere a un infortunio e, pur convocato da Roberto Mancini, aveva fatto ritorno a casa dopo aver formalmente risposto alla convocazione. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA LAZIO LOKOMOTIV MOSCA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta tv di Lazio Lokomotiv Mosca è su Sky Sport: per questa stagione infatti l’Europa League si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet. La partita sarà anche visibile in chiaro su Tv8. CLICCA QUI PER VEDERE LA PARTITA SU TV8.

LAZIO LOKOMOTIV MOSCA: SARRI VUOLE ALTRI 3 PUNTI

Lazio Lokomotiv Mosca, in diretta giovedì 30 settembre 2021 alle ore 21.00 presso lo stadio Olimpico di Roma, sarà una sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi della UEFA Europa League. Euforia derby per i biancazzurri che hanno dato un calcio alle incertezze delle ultime settimane battendo 3-2 la Roma e regalando una grande festa ai loro tifosi. Il derby a Roma è sempre un appuntamento fondamentale ma il tecnico Sarri ha invitato ora a concentrarsi sul fronte europeo: dopo il primo ko di Istanbul contro il Galatasaray, un altro passo falso comprometterebbe il cammino nel girone.

La Lokomotiv Mosca è reduce da due pareggi consecutivi senza reti nel campionato russo, che hanno fatto scivolare la squadra al terzo posto in classifica a -6 dalla capolista Zenit. L’avvio in Europa League è stato segnato da un pari in rimonta contro il Marsiglia, importante perché ottenuto in inferiorità numerica. Nella storia delle Coppe Europee le due squadre si sono già affrontate nella semifinale della Coppa delle Coppe 1998/99: la Lazio si qualificò e poi andò a vincere l’ultima edizione del trofeo, battendo gli spagnoli del Maiorca.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO LOKOMOTIV MOSCA

Le probabili formazioni della diretta Lazio Lokomotiv Mosca, match che andrà in scena allo Stadio Olimpico di Roma. Per la Lazio, Maurizio Sarri schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Raul Moro. Risponderà la Lokomotiv Mosca allenata da Marko Nikolic con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Guilherme; Jedvaj, Magkeev, Cerqueira, Tiknizyan; Kulikov, Barinov, Beka Beka; Zhemaletdinov, Smolov, Kamano.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Olimpico di Roma, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Lazio con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo della Lokomotiv Mosca, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.65.



