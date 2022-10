DIRETTA/ Lazio Midtjylland video streaming tv: arbitra il polacco Daniel Stefanski

DIRETTA LAZIO MIDTJYLLAND: L’ARBITRO

Per la diretta di Lazio Midtjylland diamo uno sguardo alla squadra degli arbitri. Il fischietto principale sarà Daniel Stefanski, polacco come gli assistenti Dawid Golis e Michal Obukowickz. Il quarto uomo sarà Damian Sylwestrzak con Var Tomasz Kwiatkowkski e Avar il tedesco Bastian Dankert. Daniel Stefanski è nato il 2 luglio del 1977 a Bydgoszcz e ha raggiunto nel 2009 la Ekstraklasa la massima categoria del suo paese. Dal 2013 inoltre è diventato internazionale. In stagione ha già diretto una gara nella fase a gironi di Europa League e cioè Ferencvàros Stella Rossa terminata 2-1 lo scorso 13 ottobre.

In carriera ha diretto 388 partite ufficiali tirando fuori 1550 cartellini gialli una media di 3.99 a gara dunque nemmeno tanti. Sono 30 le espulsioni per rosso diretto mentre 58 quelle per doppia ammonizione. In carriera ha fischiato ben 102 calci di rigore. Arbitro intelligente sa sempre come gestire il momento della partita senza mai andare oltre il limite del consentito nella gestione della gara. (Matteo Fantozzi)

LAZIO MIDTJYLLAND STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Lazio Mitjylland sui canali Sky ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Dazn e Sky Go. Lazio Midtjylland, come per tutte le altre sfide di Europa League, sarà trasmessa su entrambe le piattaforme e dunque visibile sia in diretta streaming video sia per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla pay tv satellitare.

TUTTO FACILE PER SARRI?

Lazio Midtjylland, in diretta giovedì 27 ottobre 2022 alle ore 18.45 presso lo Stadio Olimpico di Roma, sarà una sfida valida per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League. Uno scontro diretto nel gruppo più equilibrato di tutta la competizione: le due squadre in campo, esattamente come Feyenoord e Sturm Graz, sono a quota 5 punti.

Sia Lazio che Midtjylland hanno raccolto sin qui una vittoria, due pareggi e una sconfitta. Nell’ultima giornata la formazione biancoceleste è stata fermata sul 2-2 dallo Sturm Graz, mentre i danesi hanno raccolto un 2-2 sul campo del Feyenoord. Lo scontro diretto del 15 settembre finì 5-1 per Evander e compagni.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO MIDTJYLLAND

Andiamo a conoscere adesso le probabili formazioni della diretta Lazio Midtjylland al via tra pochi minuti. Partiamo dalla compagine capitolina, schierata con il consueto 4-3-3 di casa Sarri: Provedel, Hysaj, Gila, Patric, Marusic, Vecino, Cataldi, Basic, Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. Passiamo adesso alla formazione danese, in campo con il 4-3-3: Lossl, Thycosen, Dalsgaard, Sviatchenko, Paulinho, Martinez, Olsson, Evander, Isaksen, Dreyer, Sisto.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Lazio Midtjylland vedono favorita la formazione allenata da Maurizio Sarri. Andiamo a scoprire l’1-X-2 grazie alle quotazioni dell’agenzia Eurobet: la vittoria della Lazio è a 1,55, il pareggio è a 4,25, mentre il successo della formazione danese è a 5,50. Secondo i bookmakers sarà una gara ricca di gol: Under 2,5 a 2,20 e Over 2,5 a 1,60. Passiamo adesso alle quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,68 e 2,05.











