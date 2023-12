DIRETTA/ Lazio Milan Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (2 dicembre 2023)

DIRETTA LAZIO MILAN PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Eccoci finalmente arrivati alla diretta dell’attesissima Lazio Milan Primavera. I giovani biancocelesti restano imbattuti dalla prima giornata: dopo aver perso contro l’Atalanta hanno inanellato una serie di sei vittorie e quattro pareggi, in casa la giovane squadra di Stefano Sanderra deve ancora perdere la sua prima partita ma ha anche pareggiato due volte (contro Juventus e Empoli), ricordiamo inoltre che in Youth League il passo è di 2 punti in cinque gare, con eliminazione che era già arrivata con due giornate di anticipo e, dopo aver perso in casa contro il Celtic, adesso la Lazio è anche ultima in classifica nel gruppo E, con un solo match da giocare ormai ininfluente.

Il Milan nel gruppo F di Youth League ha dominato: 12 punti e primo posto conquistato aritmeticamente, il che significa evitare il playoff e andare direttamente agli ottavi nel tentativo di replicare la qualificazione alla Final Four dello scorso anno. In campionato i giovani rossoneri hanno perso due volte, ma attenzione: dopo otto giornate di imbattibilità il Milan è caduto due volte nelle ultime tre – con in mezzo il 2-0 al Lecce, all’epoca fanalino di coda – dunque possiamo parlare di un leggero calo almeno nei risultati. Adesso è davvero tutto pronto perché questo big match cominci: mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il terreno di gioco, dove la diretta di Lazio Milan Primavera sta davvero per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA LAZIO MILAN PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Milan Primavera sarà trasmessa su Sportitalia, il canale principale che questa emittente mette a disposizione al numero 60 del digitale terrestre; la casa del campionato Primavera fornisce poi due soluzioni per assistere alla partita con il servizio di diretta streaming video. La prima è rappresentata dal sito www.sportitalia.com che è liberamente consultabile, mentre per la seconda alternativa in mobilità dovrete installare l’app Sportitalia e installarla su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

SI GIOCA AD ALTA QUOTA!

Lazio Milan Primavera si gioca in diretta dal campo Mirko Fersini, alle ore 13:00 di sabato 2 dicembre: grande incrocio nella dodicesima giornata del campionato Primavera 1 2023-2024, si affrontano infatti terza e seconda della classifica separate da un solo punto, idealmente alla rincorsa dell’Inter capolista. La Lazio ha perso una grande occasione per operare il sorpasso ai danni dei rossoneri: fermata nel derby dal Frosinone che aveva un solo punto, ha chiaramente deluso settimana scorsa ma il suo torneo da neopromossa rimane assolutamente di alto livello.

Lazio eliminata in anticipo dalla Youth League e ora ultima in classifica, mentre il Milan al contrario ha blindato il primato con il 4-1 al Borussia Dortmund; prima però, in campionato, aveva perso in casa contro il Cagliari staccandosi ancor più dai rivali cittadini, stagione di altissimo livello comunque quella per il giovane Diavolo. Adesso, mentre aspettiamo che la diretta di Lazio Milan Primavera prenda il via, proviamo a studiare le mosse che saranno operate dai due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO MILAN PRIMAVERA

Solito 4-3-3 per Stefano Sanderra in Lazio Milan Primavera, con i soliti dubbi sul tridente offensivo dove comunque Diego Gonzalez e Sana Fernandes restano favoriti sulla concorrenza di Sulejmani e Tredicine, allo stesso modo della prima punta D’Agostini. Avremo poi un centrocampo nel quale il regista basso Bordon sarà supportato dalle mezzali Nazzaro e Yordanov; da valutare le condizioni di Napolitano che sarebbe titolare in mediana, in difesa invece Dutu e Petta proteggono il portiere Magro con Zazza e Milani che agiranno sulle corsie laterali.

Modulo speculare per il Milan di Ignazio Abate, con Bartoccioni protetto da Dorian Paloschi e Nsiala e due terzini che dovrebbero essere Bakouné e Magni, anche se Gaucho e Jimenez non partono battuti. Malaspina sarà il riferimento centrale della squadra rossonera, con le mezzali che come sempre saranno Stalmach da una parte e Zeroli dall’altra; nel tridente offensivo Filippo Scotti può giocare a sinistra in luogo di Liberali, Diego Sia sarà la prima punta mentre Hugo Cuenca giocherà a destra, da valutare ovviamente Camarda che potrebbe tornare a disposizione di Abate.

