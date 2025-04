DIRETTA LAZIO MILAN PRIMAVERA (RISULTATO FINALE 0-2)

Lazio Milan Primavera 0-2: vittoria molto pesante per gli ospiti rossoneri in questa importante partita per la 35^ giornata del Campionato Primavera 1. Basterebbe dire che in classifica c’è il sorpasso: 55 punti per i rossoneri e 54 per una Lazio che resta invece ferma. Certo, al momento sarebbero settima e ottava, quindi entrambe fuori dalla zona playoff, però adesso sono in netta crescita le quotazioni del Milan a discapito evidentemente proprio di quelle della Lazio.

Andiamo allora a descrivere i gol della diretta Lazio Milan Primavera. Il vantaggio, come già accennato, nel recupero del primo tempo con Paloschi: cross perfetto di Bonomi dalla sinistra e colpo di testa letale del capitano dei giovani rossoneri. Al 70’ ecco il raddoppio: calcio d’angolo battuto velocemente dal Milan, un rimpallo favorisce Liberali che calcia da posizione defilata e trova lo spiraglio giusto sul primo palo. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

INTERVALLO

Lazio Milan Primavera 0-1: ospiti rossoneri in vantaggio quando siamo giunti all’intervallo di una partita che in realtà in precedenza aveva visto un paio di occasioni buone per i padroni di casa biancocelesti. In pieno recupero, per la precisione al 48’ minuto di gioco, è però arrivato il gol del vantaggio degli ospiti rossoneri ad opera di Paloschi, che potrebbe avere dato una nuova direzione alla diretta Lazio Milan Primavera. Sarà davvero così? Ce lo dirà il secondo tempo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE DIRETTA LAZIO MILAN PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Lazio Milan Primavera sintonizzate la vostra Tv sul canale 60 del digitale terrestre). Se invece non vi trovate a casa o al bar allora sui vostri dispositivi elettronici potrete vedere la diretta Lazio Milan Primavera in streaming video tramite app o sito internet.

SI GIOCA

Prima del fischio di inizio vediamo qualche dato relativo alla diretta di Lazio Milan Primavera. Entrambe hanno una media realizzativa piuttosto buona: la Lazio segna 1.38 gol a partita, il Milan fa leggermente meglio con 1.62. Anche la fase difensiva mostra un equilibrio, seppur relativo: la Lazio subisce in media 1.18 gol a gara, il Milan qualcosa in più, 1.29. Questo si riflette in un rendimento molto simile in termini di vittorie, con i biancocelesti al 41.18% e i rossoneri al 44.12%. Le partite delle due squadre sono spesso vivaci e con molte reti: oltre il 75% delle gare va in over 1.5, con il Milan che spicca anche per l’alta percentuale di over 2.5.

Entrambe segnano e subiscono spesso: la statistica “entrambe le squadre a segno” è al 58.82% per entrambe, segno che i match tendono a essere aperti e combattuti. Dal punto di vista disciplinare, è il Milan a mostrarsi più falloso, con una media superiore di cartellini gialli (2.53 contro i 2.03 della Lazio) e un numero totale di ammonizioni nettamente maggiore. La Lazio, però, raccoglie più clean sheet stagionali (9 contro i 7 del Milan), pur mantenendo un equilibrio difensivo meno costante. Adesso via al commento live della diretta di Lazio Milan Primavera, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

ROSSONERI IN CRISI

Una delle partite segnate col cerchio rosso sul calendario, soprattutto vista la classifica che diventa fondamentale più che mai. La diretta Lazio Milan, in programma lunedì 28 aprile 2025 alle ore 16:00, mette in palio punti vitali.

La Lazio Primavera, dopo le sconfitte consecutivamente con Monza e Verona, ha rialzato la china e infatti si è trovata a mettere a referto 10 punti in quattro giornate ovvero le vittorie contro Udinese, Inter e Juventus più il pari con l’Empoli.

Il Milan invece sembra patire parecchio questo finale di stagione, con tanto di sconfitta in finale di Coppa Italia di categoria contro il Milan. In campionato, l’ultima vittoria dei rossoneri è stata quella di Roma contro i giallorossi del 16 marzo.

LE PROBABILI FORMAZIONI LAZIO MILAN PRIMAVERA

La Lazio Primavera si disporrà in campo con il modulo 4-3-3. Tra i pali Renzetti, protetto da Zazza, Bordoni, Nazzaro e Bordon. Nella zona nevralgica del campo vedremo Milani, Di Tommaso e Bordon. Davanti Farcomeni, D’Agostini e Serra.

Stesso modulo anche per il Milan con Longoni che indosserà i guanti. In difesa Bakoune, Paloschi, Dutu e Magni a chiudere il reparto. A centrocampo Sala, Comotto e Hdozic mentre in attacco Ossola e Perrucci larghi e Scotti centravanti.