Le informazioni sulla diretta Lazio Milan, la situazione delle squadre, come vedere la partita, probabili formazioni, possibile esito finale

DIRETTA LAZIO MILAN PRIMAVERA (RISULTATO 1-1): INTERVALLO

Lazio Milan Primavera 1-1: stiamo assistendo a una bella partita nel campionato Primavera 1, questa matinée a Formello regala gol ed emozioni tra due squadre che non si risparmiano e che da subito hanno iniziato a darsi battaglia. La Lazio Primavera ha sbloccato il risultato per prima: a segno Cristobal Muñoz al 9’ minuto di gioco, ma la reazione del Milan non si è fatta attendere e infatti al 17’ Filippo Scotti, uno dei giocatori più rappresentativi della squadra ospite, ha rimesso il risultato in una situazione di parità.

Per il momento dunque non si sposta più di tanto la classifica delle due compagini: il Milan sarebbe settimo appena sotto la zona playoff (il sesto posto è occupato dal Cesena che deve ancora giocare), la Lazio invece salirebbe in quattordicesima piazza, ancora in difficoltà ma se non altro facendo un importante passo avanti sulla strada verso la salvezza, allo stato attuale dell’arte il solo obiettivo che può considerare. Manca però tutto un secondo tempo da giocare, dunque staremo a vedere… (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta Lazio Milan Primavera streaming video, come vedere la partita

La diretta Lazio Milan del Campionato Primavera sarà giocata alle 11.00 e come tutte le altre sfide della competizione potrà essere seguita facilmente su Sportitalia, emittente che detiene i diritti del campionato, il canale di riferimento sarà quindi il numero 60 del digitale terrestre oltre allo streaming sul sito sportitalia.it e sull’applicazione personale dell’emittente.

LAZIO MILAN PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

È certamente molto intrigante andare a curiosare nelle statistiche della storia recente per la diretta Lazio Milan Primavera. Prendiamo come riferimento dieci partite per arrivare in doppia cifra, è un arco temporale che va dal mese di aprile 2017 ad oggi e vede i giovani rossoneri sicuramente in vantaggio grazie a sei vittorie per il Milan Primavera a fronte di tre pareggi e un solo successo per i pari età della Lazio, 1-0 casalingo sabato 2 dicembre 2023.

Nello scorso campionato invece il Milan aveva vinto sul campo avversario grazie al successo per 0-2 di lunedì 28 aprile scorso, dopo che la Lazio era riuscita a pareggiare in terra lombarda con lo 0-0 del match d’andata di sabato 4 gennaio 2025. Da osservare anche una striscia di quattro vittorie consecutive rossonere che era andata da sabato 4 novembre 2017 a sabato 8 maggio 2021, ma adesso la storia per quanto recente cederà il passo alla cronaca per la diretta Lazio Milan Primavera! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Lazio Milan Primavera, biancocelesti in crisi di risultati

Ad aprire la decima giornata del Campionato Primavera sarà la diretta Lazio Milan che pur mettendo una di fronte all’altra due importanti società italiane, non vedrà una sfida d’alta classifica, infatti i biancocelesti stanno vivendo una stagione altalenante con tante sconfitte nonostante anche altrettante vittorie, fino ad oggi sono riusciti a conquistare 10 punti con i quali non riescono ad allontanarsi dal quattordicesimo posto e dalla zona retrocessione che rimane lontana solo 3 punti.

Per i rossoneri invece la stagione è decisamente più positiva visto che stanno lottando per riuscire a guadagnarsi un posto nei playoff per poi cercare di strappare un posto nelle final four scudetto, i punti conquistati sono 15 e la classifica li vede al settimo posto.

Lazio Milan Primavera, probabili protagonisti della sfida

Le squadre che scenderanno in campo nella diretta Lazio Milan del Campionato Primavera saranno scelte in maniera differente dai due tecnici, Giovanni Renna infatti confermerà il 4-3-1-2 che ha vinto 7-2 contro il Cesena nel quale saranno titolari Longoni, Perera, Colombo, Zukic e Nolli, Plazzotta, Pandolfi e Mancioppi, Ossola, Scotti e Lontani.

Francesco Punzi invece dovrebbe variare qualcosa nel 5-3-2 che ha perso 1-0 in casa della Juventus, Bosi sarà tra i pali, Ferrari e Cuzzarella terzini con Bordoni, Bordon e Ciucci a completare il reparto, Farcomeni, Munoz e Pinelli in mezzo al campo e davanti Sulejmani in coppia con Gelli.

Lazio Milan Primavera, possibile esito finale

Il risultato della diretta Lazio Milan del Campionato Primavera potrebbe non essere così scontato quanto si crede, infatti è facile pensare che i rossoneri per una posizione migliore in classifica e per un miglior stato di forma si presentino come favoriti e riescano facilmente ad ottenere una vittoria.

Allo stesso tempo però i biancocelesti hanno abituato a prestazioni super subito dopo le loro sconfitte che gli hanno permesso fino ad oggi di galleggiare in zona salvezza, la sfida poi potrebbe terminare anche con un numero importante di gol, almeno uno da entrambe le parti.