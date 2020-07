Diretta Lazio Milan/ Streaming video DAZN: partita ostica per Inzaghi (Serie A)

Lazio Milan, partita che sarà diretta dal signor Calvarese, rappresenta il big match della 30^ giornata per il campionato di Serie A 2019-2020: le due squadre giocano alle ore 21:45 di sabato 4 luglio presso lo stadio Olimpico, e dunque i biancocelesti conosceranno già il risultato della Juventus. La Lazio continua a inseguire lo scudetto e lo dimostra con le ultime due rimonte effettuate: prima quella contro la Fiorentina – con polemiche per un rigore dubbio – poi quella di Torino contro i granata. Questa volta però Simone Inzaghi dovrà fare a meno di due pezzi fondamentali del puzzle, e allora ci sono speranze per un Milan che vuole invece arrivare in Europa, e che mercoledì sera ha evitato una sconfitta che sembrava scritta.

Sotto di due gol e con una rete annullata loro nel primo tempo, i rossoneri hanno scalato la montagna sul campo della Spal arrivando, anche con quel pizzico di fortuna che non guasta mai, al clamoroso e insperato 2-2 all’ultimo secondo. Risultato che non era chiaramente quello sperato, ma che ci ha detto di come in questo momento il Diavolo abbia anche ritrovato carattere; certo all’Olimpico servirà ben altro stasera, e allora aspettando la diretta di Lazio Milan proviamo a indovinare le mosse da parte dei due allenatori, valutando in maniera più dettagliata le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Milan sarà disponibile al numero 209 del decoder di Sky: il canale DAZN1 è fruibile anche ai clienti della televisione satellitare che non abbiano sottoscritto un abbonamento alla piattaforma nata lo scorso anno. Naturalmente gli abbonati a quest’ultima potranno seguire la partita di Serie A attraverso il consueto servizio di diretta streaming video, attivando l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure servendosi di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO MILAN

Simone Inzaghi non ha attacco per Lazio Milan: sia Immobile che Caicedo sono squalificati, e nella rosa non ci sono prime punte di ruolo che li possano sostituire. La soluzione potrebbe essere quella di far giocare Joaquin Correa e Luis Alberto fianco a fianco, come attaccanti tattici; Sergej Milinkovic-Savic resterà a centrocampo, con Cataldi che agirà in cabina di regia e Parolo che dovrà essere confermato come altra mezzala. In difesa si tenta il recupero in extremis di Luiz Felipe: senza di lui, ancora Patric sul centrodestra con l’ex Acerbi centrale e Stefan Radu sull’altro versante, il portiere ovviamente sarà Strakosha.

Stefano Pioli – importante ex – ovviamente ha pochi dubbi: Andrea Conti torna titolare come terzino destro, sulla stessa fascia Saelemaekers dovrebbe sostituire Castillejo ma c’è anche l’opzione Rebic, spostato a destra per favorire l’inserimento di Ibrahimovic da prima punta e, in questo modo, anche una maglia per Bonaventura o Rafael Leao a sinistra. Calhanoglu alle spalle dell’attaccante; Kessie e Bennacer formeranno la cerniera mediana a protezione della difesa, completata da Alessio Romagnoli e Kjaer come centrali e da Theo Hernandez a sinistra, Gigio Donnarumma difenderà la porta.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai prevede che per Lazio Milan la situazione di partenza sia di grande equilibrio: i biancocelesti sono favoriti ma il valore posto sulla loro vittoria (segno 1) è di 2,35 volte la somma messa sul piatto e non è affatto distante dal 3,05 che regola invece il successo esterno dei rossoneri, per il quale dovrete puntare sul segno 2. Il pareggio, eventualità identificata dal segno X, vi permetterebbe invece di guadagnare una cifra corrispondente a 3,30 volte la puntata con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA