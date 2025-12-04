Coppa Italia, Diretta Lazio Milan, streaming video tv: è ancora aperta la ferita per i biancocelesti dopo il caos del mancato rigore (4 dicembre 2025)

DIRETTA LAZIO MILAN, CLIMA GIÀ INFUOCATO

Sono passati solamente cinque giorni dalla sfida di campionato che ha lasciato più di qualche polemica alle spalle. Ci riferiamo alla diretta Lazio Milan, in programma questo giovedì 4 dicembre 2025 alle ore 21:00, e che appunto era stata disputata il 29 novembre.

A San Siro la sfida si era conclusa 1-0 con gol di Leao, ma a scatenare la rabbia dei calciatori, della società e dei tifosi della Lazio è stato un tocco di gomito di Pavlovic in pieno recupero del secondo tempo. L’arbitro, anche dopo la revisione al VAR, ha spiegato che prima del fallo da rigore c’era stata un’irregolarità ovvero un contatto falloso di Marusic sullo stesso Pavlovic.

Tornando al discorso relativo alla Coppa Italia, il Milan è già alla terza gara in questa competizione dopo il 2-0 al Bari con gol di Leao e Pulisic più il 3-0 dello scorso turno contro il Lecce grazie ai sigilli di Gimenez, Nkunku e Pulisic.

DOVE VEDERE DIRETTA LAZIO MILAN, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Lazio Milan di Coppa Italia potrete farlo sul canale 6 del digitale terrestre ovvero Italia 1. La diretta streaming invece è offerta da Mediaset Infinity.

LE PROBABILI FORMAZIONI LAZIO MILAN

La Lazio si schiererà con il modulo 4-3-3 con Mandas in porta, difeso dal quartetto Nuno Tavares, Gila, Romagnoli e Marusic. A centrocampo spazio a Guendouzi, Vecino e Dele-Bashiru con Isaksen, Castellanos e Zaccagni in attacco.

Risposta del Milan con l’assetto tattico 3-5-2. Tra i pali Maignan, protetto da De Winter, Gabbia e Tomori. Agiranno da esterni Saelemaekers ed Estupinan con Fofana, Modric e Rabiot in mediana. Coppia d’attacco Leao e Nkunku.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE LAZIO MILAN

Favorito il Milan per questo match a quota 2.25 contro i 3.30 della Lazio e i 3.20 del pareggio. Over e Under 2.5 rispettivamente a 2.15 e 1.65.

