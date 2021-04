Diretta Lazio Milan/ Streaming video tv: è uno spareggio Champions (Serie A)

DIRETTA LAZIO MILAN: PUNTI FONDAMENTALI!

Lazio Milan, in diretta dallo stadio Olimpico della capitale alle ore 20.45 di questa sera, lunedì 26 aprile 2021, è il posticipo di lusso che chiuderà la trentatreesima giornata del campionato di Serie A. Si fa presto a presentare la diretta di Lazio Milan: si tratta infatti di una partita che potrebbe avere un peso determinante nella volata per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Per la Lazio questa volata si è decisamente fatta difficile dopo la brutta sconfitta di giovedì sera a Napoli, tuttavia i biancocelesti hanno una partita da recuperare e di conseguenza non sono affatto spacciati, soprattutto se oggi dovessero riuscire a vincere contro il Milan. Per Simone Inzaghi dunque stasera siamo davvero a un bivio, mentre il grande ex Stefano Pioli è in una posizione più solida in classifica, ma che sta peggiorando nelle ultime settimane. Dal sogno scudetto al rischio di non entrare nemmeno tra le prime quattro, il Milan si sta ridimensionando e naturalmente la sconfitta di mercoledì contro il Sassuolo non aiuta. In trasferta tuttavia i rossoneri sono la migliore squadra del campionato e intendono ribadirlo: che cosa succederà in Lazio Milan?

DIRETTA LAZIO MILAN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Milan sarà garantita in esclusiva per gli abbonati di Sky Sport, perché questa è una delle sette partite della giornata di Serie A comprese nel pacchetto della televisione satellitare, che fornirà di conseguenza anche la diretta streaming video, sempre riservata ai propri abbonati, tramite il servizio offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO MILAN

Osservando adesso le probabili formazioni di Lazio Milan, possiamo descrivere per Simone Inzaghi un modulo 3-5-2 nel quale spicca sempre il dubbio tra Correa (favorito) e Caicedo per affiancare Immobile dal primo minuto. Avendo giocato giovedì sera bisogna fare attenzione al dispendio fisico, ma per una partita così importante ci aspettiamo in campo tutti i migliori, come Lazzari a destra o il terzetto Milinkovic Savic-Lucas Leiva-Luis Alberto nel cuore del centrocampo. Anche in difesa non dovrebbero esserci molti dubbi, con Marusic, Acerbi e Radu a comporre il terzetto davanti a Reina. Stefano Pioli invece ha alcuni big ancora in bilico e spera ad esempio di avere Bennacer al fianco di Kessié nel cuore della mediana. In difesa ballottaggio Tomori-Romagnoli in mezzo ed è in preallarme Dalot per la fascia sinistra, mentre è un rebus il reparto offensivo, dove le uniche maglie già sicure sono quelle di Calhanoglu e Rebic, mentre per il resto tutto è ancora possibile.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Lazio Milan in base alle quote dell’agenzia Snai. I padroni di casa partono leggermente favoriti e di conseguenza il segno 1 è quotato a 2,25, mentre per il segno 2 che indica la vittoria del Milan si sale a quota 2,90. L’ipotesi più remunerativa per gli scommettitori è comunque il pareggio: il segno X vale 3,80 volte la posta in palio.



