DIRETTA/ Lazio Milan video streaming tv: doppietta rossonera in questa stagione

DIRETTA LAZIO MILAN: TESTA A TESTA

Dobbiamo fare adesso qualche accenno anche alla storia che ci accompagna verso la diretta di Lazio Milan, grande posticipo di Serie A che nel massimo campionato vanta 157 precedenti, con il Milan senza dubbio in vantaggio grazie a 68 vittorie a fronte di 59 pareggi e appena 30 successi per la Lazio, che si difende senz’altro meglio in casa, tanto che i 78 precedenti capitolini in Serie A ci parlano di 36 pareggi, 22 vittorie del Milan e 20 successi della Lazio – che di conseguenza è in svantaggio anche in casa propria.

Gli ultimi dieci precedenti sono stati disputati tutti dal mese di novembre 2018 in poi, perché ci sono anche ben tre partite di Coppa Italia: in questo caso, il bilancio è di cinque vittorie per il Milan, tre successi della Lazio e due pareggi. Nella stagione in corso tuttavia è perentorio il vantaggio dei rossoneri di Stefano Pioli: vittoria del Milan per 2-0 nell’andata di campionato domenica 12 settembre 2021 e perentorio 4-0 sempre a San Siro nei quarti di Coppa Italia in gara unica mercoledì 9 febbraio scorso. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA LAZIO MILAN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Lazio Milan di Serie A sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma digitale DAZN. Sarà quindi una diretta streaming video, e per accedere ai contenuti dell’emittente bisognerà essere abbonati al servizio. Per visionare la partita è necessario disporre di una connessione ad internet e dell’applicazione dedicata installata su un dispositivo mobile (smartphone, tablet o PC) o in alternativa, su una Smart Tv. La gara non sarà quindi una delle tre trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

PIOLI DEVE INSEGUIRE L’INTER

Lazio Milan, in diretta domenica 24 aprile 2022 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico di Roma sarà una sfida valida per la 34^ giornata del campionato di Serie A. Il sogno rossonero passa dalla Capitale. Prosegue il testa a testa con l’Inter, passato attraverso l’appendice del 3-0 subito, con tante polemiche, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, derby che ha promosso i nerazzurri in finale. In campionato però il Milan è in testa e non subisce gol da 6 partite consecutive.

La Lazio giocherà in un clima surriscaldato dalla protesta dei tifosi per i caro biglietti e con l’incertezza dei tanti assenti alle prese con una forte influenza in settimana. La squadra di Sarri però non può mollare, col quinto posto lontano sole 2 lunghezze e la qualificazione europea da difendere dagli assalti di Fiorentina e Atalanta. All’andata secca vittoria per 2-0 del Milan sulla Lazio, che il 26 aprile 2021 ha vinto però con un rotondo 3-0 l’ultimo precedente casalingo contro i rossoneri.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO MILAN

Le probabili formazioni della diretta Lazio Milan, match che andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma. Per la Lazio, Maurizio Sarri schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Risponderà il Milan allenato da Stefano Pioli con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lazio Milan, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Lazio con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Milan, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.40.











