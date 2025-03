DIRETTA LAZIO MONZA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Con la diretta Lazio Monza Primavera siamo a presentarvi una partita che incredibilmente Asolo pareggi per 1-1 come precedenti, un equilibrio con pochi paragoni. Certo, le partite sono tre in tutto, ma è comunque curioso che siano terminate con lo stesso punteggio: doppio 1-1 nello scorso campionato, sia all’andata in casa della Lazio sia al ritorno a Monza, mentre nell’attuale torneo 2024-2025 per il momento è cambiato solo l’ordine degli impegni, per cui il match d’andata è stato in casa del Monza sabato 21 settembre scorso.

Federico Serra aveva portato in vantaggio la Lazio al 57’ minuto di gioco, ma al 68’ ecco il pareggio su calcio di rigore ad opera di Saverio Domanico per fissare il terzo pareggio 1-1 consecutivo. Questa striscia proseguirà oppure la diretta Lazio Monza Primavera di oggi sarà ricordata come quella che avrà spezzato un equilibrio così particolare? Parola al campo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LAZIO MONZA PRIMAVERA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE

La diretta Lazio Monza Primavera in tv sarà per tutti in chiaro su Sportitalia, la casa della Primavera anche con sito e app per la diretta streaming video.

LAZIO MONZA PRIMAVERA: OCCASIONE PLAYOFF PER I BIANCOCELESTI

Squadre su posizioni simili, ma con prospettive più intriganti per i biancocelesti: così si presenta la diretta Lazio Monza Primavera, alle ore 11.00 di stamattina, domenica 9 marzo 2025, nella ventinovesima giornata di campionato. La Lazio Primavera infatti ha 44 punti in classifica, arriva dall’ottimo pareggio sul campo del Sassuolo e insegue quindi un posto fra le prime sei e di conseguenza nei playoff scudetto, se possibile da avvicinare ulteriormente con una vittoria nella diretta Lazio Monza Primavera.

Di contro il Monza deve uscire da un momento difficile: la sconfitta contro il Genoa è stata la terza consecutiva, ridimensionando un po’ un campionato che per i brianzoli resta comunque più che buono, a quota 37 punti. La salvezza non è certamente in discussione per il Monza, anche se questa potrebbe essere l’ultima occasione per tornare in lizza per un posto nei playoff: attenzione allora su entrambi i fronti a quanto ci potrà dire stamani la diretta Lazio Monza Primavera…

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO MONZA PRIMAVERA

Il portiere Renzetti apre le probabili formazioni per la diretta Lazio Monza Primavera tra i biancocelesti di mister Sergio Pirozzi. Il modulo è il 4-3-3, con Zazza, Bordoni, Ricardo Bordon e Milani da destra a sinistra nella retroguardia a quattro; Filipe Bordon invece sarà a centrocampo con Farcomeni e Di Tommaso; infine l’attacco della Lazio dovrebbe vedere D’Agostini prima punta, con Cuzzurella ala destra e sulla sinistra invece Serra.

Squalificato Zanaboni, per il Monza Primavera di Oscar Brevi potrebbe quindi esserci Gaye in attacco con Longhi nel modulo 3-5-2 brianzolo. Capitan Lupinetti perno del centrocampo con le mezzali Troise e Berretta, mentre gli esterni saranno Nenè a destra e De Bonis a sinistra; infine, Postiglione, Azarovs e Domanico saranno i tre difensori titolari davanti al portiere Vailati.