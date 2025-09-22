Diretta Lazio Monza Primavera, streaming video tv: tutte e due le formazioni vantano 6 punti in campionato con zero pareggi a referto (22 settembre 2025)

DIRETTA LAZIO MONZA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Prima di immergerci nella diretta di Lazio Monza Primavera, cerchiamo di dare un’occhiata a quelli che sono i trend delle due squadre alla ricerca della possibile vincente a livello di statistiche. Perciò osserviamo i trend e capiamo meglio che tipo di gara andremo a vedere. La Lazio corre tanto e pressa alto: oltre 111 km percorsi a gara come collettivo, 12 conclusioni medie e 1.5 xG. I biancocelesti guadagnano anche parecchi calci piazzati (5,2 corner a partita), ma pagano in disciplina, con 3 ammonizioni di media.

Il Monza risponde con un approccio più ragionato: 450 passaggi completati (82% di precisione), possesso palla al 51% e una media di 9 tiri a gara (xG 0.9). Una partita che metterà a confronto l’intensità dei capitolini e la gestione ordinata dei brianzoli. Ci sarà da dare spettacolo non c’è dubbio, e questo ci porterà al prossimo aggiornamento in cui inizierà il commento live della diretta di Lazio Monza Primavera, il fischio di inizio è alle porte! (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA LAZIO MONZA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Per chiunque volesse vedere la diretta Lazio Monza Primavera potrà farlo gratuitamente su Sportitalia, canale 60. La diretta streaming invece è visibile su sito web e applicazione di Sportitalia.

LAZIO MONZA PRIMAVERA, PRIMO PAREGGIO?

Entrambe le squadre hanno collezionato due vittorie e altrettante sconfitte in queste prime quattro giornate di campionato. Vedremo cosa ci dirà la diretta Lazio Monza Primavera, in programma lunedì 22 settembre 2025 alle ore 11:00.

La Lazio era in grande crisi ad inizio campionato con il ko casalingo con il Genoa per 2-1 e l’1-0 incassato a Cagliari. Dopodiché però c’è stata la reazione dei biancocelesti, capaci di battere Bologna e Cremonese rispettivamente 1-0 e 2-0.

Il Monza invece ha intervallato le sconfitte contro Inter e Lecce con le vittorie con Verona e Cagliari, entrambe senza subire alcun gol. Vedremo se i brianzoli riusciranno a ritrovare il successo oppure se sarà il secondo match di fila senza gioia.

LE PROBABILI FORMAZIONI LAZIO MONZA PRIMAVERA

La Lazio Primavera giocherà con l’assetto tattico 4-2-3-1 con Bosi tra i pali, difeso da Ferrari, Bordon, Bordoni e Trifelli. In mediana Farcomeni con Baldi mentre Cuzzarella, Gelli e Canali comporranno la trequarti dietro a Montano.

Il Monza d’altro canto opterà per un 3-5-2 con Vailati in porta, pacchetto arretrato formato da Villa, Colonnese e Albé. Agiranno da esterni Scaramelli e Attinasi mentre Ballabio, Diene e Mout a centrocampo. Tandem offensivo Reita-Fogliaro.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE LAZIO MONZA PRIMAVERA

La Lazio Primavera parte con i favori del pronostico a 1.72 rispetto ai 4.10 del Monza con il pareggio a 3.60. Over 2.5 e Under 2.5 rispettivamente a 1.75 e 1.90.