DIRETTA LAZIO MONZA (RISULTATO 1-0): ZACCAGNI SPRECONE

Ammonito per proteste il tecnico del Monza, Bocchetti, quindi la Lazio manca una ghiotta opportunità per il raddoppio: corridoio per Zaccagni che si inserisce in area di rigore ma ignora Castellanos a centro area, tentando un improbabile piazzato sul secondo palo che si perde sul fondo. Nel recupero break di Isaksen che crossa per Pedro, tenta la rasoiata lo spagnolo ma ancora una volta la mira è imprecisa di pochi centimetri. Lazio padrona del primo tempo ma in vantaggio solo di misura sul Monza all’intervallo. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA LAZIO MONZA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Gli iscritti a DAZN potranno monitorare costantemente con i loro occhi l’andamento della diretta Lazio Monza in streaming. L’applicazione ed il sito ufficiale saranno inoltre solo un’opzione per vedere il match dato che chi è anche abbonato a Sky potrà vederla su Sky Go o sul canale Zona Dazn 214.

MAUSSI MARTINS E DIA SOSTITUITI

È un monologo biancazzurro all’Olimpico, al 26′ ancora bella giocata di Nuno Tavares ma Castellanos è di nuovo impreciso nell’indirizzare di testa. Alla mezz’ora si libera bene al tiro Zaccagni, ma Palacios trova il salvataggio sulla traiettoria. Al 31′ arriva comunque il vantaggio laziale, Isaksen scarica su Guendouzi che crossa verso il secondo palo, perfetta sponda di Castellanos per Marusic che da due passi appoggia in rete di testa. Sostituzioni da una parte e dall’altra: Bocchetti cambia Maussi Martins per scelta tecnica con Kyriakopoulos, nella Lazio al 35′ dà forfait invece per infortunio Dia, al suo posto entra Pedro. (agg. di Fabio Belli)

PIZZIGNACCO SALVA SUL TATY

Primi affondi della Lazio con Nuno Tavares e Isaksen che non trovano però la misura del cross in area per l’inserimento dei compagni. Al 10′ prima vera conclusione della partita, Castellanos tenta la soluzione dalla distanza e Pizzignacco si distende per deviare in angolo. Al 13′ ancora cross di Tavares e girata di Romagnoli che supera Pizzignacco trovando però il salvataggio di Bianco. Al 16′ altra buona chance per la Lazio, gran giocata in area di Isaksen che piazza il cross morbido per Zaccagni, colpo di testa e pallone che rimbalza davanti a Pizzignacco uscendo a lato d’un soffio, al 18′ ancora Tavares per la testa di Castellanos che non riesce però a girare verso la porta da buona posizione. Proteste laziali per un contatto in area su Zaccagni, la pressione biancazzurra nel primo quarto di gara non ha trovato sbocchi. (agg. di Fabio Belli)

FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Nel parlare della diretta Lazio Monza prima che la partita cominci, possiamo fare un breve riferimento a quello che sarebbe potuto essere: vale a dire, una sfida da grande ex per Alessandro Nesta nello stadio che lo ha consacrato come uno dei più grandi difensori della sua generazione. Sarebbe stata la prima da allenatore all’Olimpico con un’altra squadra, ma come sappiamo Nesta è stato esonerato: a dicembre il suo posto lo ha preso Salvatore Bocchetti, lui ha fatto in tempo a sfidare la Lazio a Monza perdendo (gol di Mattia Zaccagni), una delle nove sconfitte maturate in 17 giornate per un totale di 10 punti. Curiosamente, anche contro l’altra grande ex Nesta ha perso 1-0 in casa.

La sconfitta è maturata con il gol di Tijjani Reijnders, se non altro da buon ex rossonero l’allenatore ha fermato l’Inter ma sempre e comunque all’U-Power Stadium. Oggi tocca a Salvatore Bocchetti ma questa è un’altra storia, noi adesso mettiamoci comodi e, dopo aver letto insieme le formazioni ufficiali, diamo il via alla diretta Lazio Monza che sta per cominciare! LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, A. Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Marco Baroni MONZA (3-4-3): Pizzignacco; Izzo, T. Palacios, Lekovic; Martins, A. Bianco, Urbanski, P. Pereira; Dany Mota, Ganvoula, Ciurria. Allenatore: Salvatore Bocchetti (agg. di Claudio Franceschini)

LAZIO MONZA, BIANCOROSSI ANCORA SUL FONDO

La diretta Lazio Monza di domenica 9 febbraio 2025 alle ore 15:00 è una sfida importante per la classifica. Allo Stadio Olimpico di Roma i biancocelesti tenteranno di difendere il quarto posto riconquistato nell’ultimo turno dopo aver sconfitto lontano da casa il Cagliari. I quarantadue punti ottenuti dai laziali di mister Baroni continuano infatti ad essere messi in discussione dalla Juventus, a quota quaranta, e pure dalla Fiorentina, che insegue per l’aggancio partendo dai suoi trentanove punti, mentre l’Atalanta li precede a distaza di cinque lunghezze.

Chi proverà ad ostacolare il cammino della Lazio, votato ad un piazzamento il più alto possibile nelle coppe europee, è però il Monza, ultimo in graduatoria con soli tredici punti. I brianzoli, per uscire dalla zona retrocessione, hanno la necessità di racimolare ben otto punti per poter raggiungere almeno il Cagliari, ovvero la prima formazione certa della salvezza. Reduci da tre sconfitte consecutive delle quali l’ultima patita per mano dell’Hellas Verona e cioè una squadra sulla carta alla loro portata, i biancorossi cercheranno di fare del loro meglio per sognare ancora la permanenza nella categoria.

DIRETTA LAZIO MONZA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Basandoci sulle ultime partite disputate e sulle condizioni fisiche dei vari giocatori possiamo dire che per la diretta Lazio Monza le probabili formazioni ci parlano di un 4-2-3-1 con Provedel, Gila, Gigot, Romagnoli, Marusic, Guendouzi, Rovella, Isaksen, Dia, Zaccagni e Castellanos per i padroni di casa. Alle scelte di mister Baroni il tecnico Bocchetti risponderà usando un canonico modulo 4-4-2 con Turati, Izzo, Lekovic, Palacios, Pereira, Ciurria, Sensi, Urbanski, Kyriakopoulos, Vignato e Mota.

DIRETTA LAZIO MONZA, LE QUOTE

I bookmakers non sembrano avere alcun dubbio riguardo a chi uscirà vincitore dalla diretta Lazio Monza di questo ventiquattresimo turno. Le quote proposte ad esempio da Snai rivelano infatti che il 2, e quindi il successo dei biancorossi, viene addirittura pagato a 8.00, ipotizzando dunque pochissimi margini di successo per gli ospiti. L’1 invece è quotato a 1.35, quasi già consegnando ai biancocelesti i tre punti in palio con questa sfida che non dovrebbe neanche tanto facilmente terminare con un pareggio, dove l’x sta infine a 4.75.