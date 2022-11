DIRETTA/ Lazio Monza video streaming tv: c’è un precedente in Coppa Italia nel 2006

DIRETTA LAZIO MONZA: I TESTA A TESTA

La diretta di Lazio Monza che si gioca tra poco è un inedito almeno per quanto riguarda la Serie A, visto che questo è il primo storico campionato di massimo livello per la società brianzola. A dirla tutta infatti un precedente esiste, e risale al 23 agosto 2006: dobbiamo quindi tornare a oltre 16 anni fa per trovare questo incrocio in una partita di Coppa Italia. Il match terminò con il risultato finale di 1-1, ma a passare il turno furono i capitolini ai calci di rigore. La gara era stata aperta da una rete di Zauri al decimo minuto con pareggio incredibile al novantunesimo di Beretta.

Tra i biancocelesti sbagliarono dal dischetto dopo i tempi supplementari Rocchi e Ledesma. Tra i biancorossi invece a sbagliare furono Tricarico, Santos e Beretta. Sicuramente la gara di oggi sarà molto emozionante per il Monza che per la prima volta nella sua storia andrà ad affrontare una squadra prestigiosa in uno stadio importante come l’Olimpico di Roma. Nella gara di Coppa Italia infatti si giocò a Monza.

COME VEDERE LA PARTITA LAZIO MONZA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La diretta tv di Lazio Monza sarà garantita dai canali della televisione satellitare: nello specifico vi dovrete riferire a Sky Sport Uno o Sky Sport Calcio (rispettivamente ai numeri 201 e 202 del decoder), appuntamento riservato agli abbonati con la possibilità di diretta streaming video Lazio Monza grazie all’applicazione Sky Go. L’alternativa ovviamente è la piattaforma DAZN, che fornisce tutte le partite di Serie A: anche qui la visione è in mobilità e riservata ai clienti, ricordando che si potrà utilizzare anche una smart tv che sia dotata di connessione a internet, e che i canali DAZN sono disponibili anche sul decoder di Sky.

LAZIO MONZA: PALLADINO COME IL MAESTRO SARRI!

Lazio Monza, in diretta giovedì 10 novembre 2022 alle ore 20.45 presso lo Stadio Olimpico di Roma sarà una sfida valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023. Due squadre reduci da una vittoria e pronte a cambiare marcia, alla ricerca di continuità.

La Lazio ha raccolto 27 punti nelle prime tredici giornate, frutto di otto vittorie, tre pareggi e due sconfitte. I biancocelesti nell’ultimo turno hanno vinto il derby della Capitale contro la Roma per 1-0. Il Monza, invece, è a quota 13 punti, frutto di quattro vittorie, un pareggio e otto sconfitte. Nell’ultimo turno la vittoria per 2-0 sul Verona.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO MONZA

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Lazio Monza, al via tra pochi minuti. Padroni di casa in campo con il consueto 4-3-3: Provedel, Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. Due assenze pesanti per Palladino – Sensi e Pablo Marì – biancorossi in campo con il 3-4-2-1: Di Gregorio, Izzo, Marlon, Caldirola, Ciurria, Rovella, Machin, Carlos Augusto, Pessina, Caprari, Petagna.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Lazio nettamente favorita sul Monza secondo i bookmakers. Andiamo a scoprire le quote del match grazie all’agenzia Eurobet: la vittoria dei biancocelesti è a 1,67, il pareggio è quotato 4,05, mentre il successo dei brianzoli è dato a 4,85. Passiamo adesso alle scommesse sul numero di gol: Over 2,5 a 1,62 e Under 2,5 a 2,15. Molto simili le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,65 e 2,10.

