Diretta/ Lazio Napoli streaming video e tv. Ripartire dopo la frenata (Serie A)

DIRETTA LAZIO NAPOLI: SARRI SFIDA IL SUO PASSATO

Lazio Napoli, in diretta sabato 3 settembre 2022 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico di Roma, sarà una sfida valida per la 5^ giornata del campionato di Serie A. Entrambe le squadre sono chiamate a ripartire dopo la frenata nel turno infrasettimanale. Beffata la Lazio che ha mancato la terza vittoria a Marassi contro la Sampdoria, raggiunta al 92′ da un gol di Gabbiadini dopo aver sprecato molto, con gli uomini di Sarri che restano comunque imbattuti a quota 8 punti.

Stesso ruolino di marcia del Napoli di Spalletti che, dopo due vittorie consecutive in avvio di campionato, ha pareggiato due volte prima in casa della Fiorentina e poi tra le mura amiche dello stadio Maradona contro il Lecce. Nella scorsa stagione il Napoli è passato all’Olimpico vincendo 1-2 con un gol di Fabian Ruiz all’ultimo minuto di recupero, ultima vittoria interna della Lazio contro i partenopei datata 20 dicembre 2020 col punteggio di 2-0.

DIRETTA LAZIO NAPOLI STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dove sarà possibile seguire la sfida in diretta tra Lazio e Napoli? La partita si potrà seguire su Dazn e dunque in streaming video sull’applicazione, scaricabile sia su smartphone che su tablet o anche tramite una Smart Tv. La gara della 5^ giornata di campionato si potrà però seguire anche su Sky per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare. Allo stesso modo, lo streaming si potrà vedere su Sky Go, applicazione dedicata e scaricabile sul mobile.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO NAPOLI

Le probabili formazioni della diretta Lazio Napoli, match che andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma. Per la Lazio, Maurizio Sarri schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Pedro, Immobile, Zaccagni. Risponderà il Napoli allenato da Luciano Spalletti con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lazio Napoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria della Lazio con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Napoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.35.











