DIRETTA/ Lazio Napoli video streaming tv: partenopei in vantaggio nei precedenti

DIRETTA LAZIO NAPOLI: I TESTA A TESTA

Diamo uno sguardo ai precedenti della diretta di Lazio Napoli. Le due compagini si sono affrontate per 131 volte con 38 successi biancocelesti, 52 vittorie per gli azzurri e 41 pareggi. La squadra capitolina ha segnato 156 reti mentre quella campana 187. L’ultima volta allo Stadio Olimpico di Roma la gara terminò col risultato finale di 2-0. I padroni di casa la sbloccarono al minuto numero 9 con una rete di Ciro Immobile servito coi giri giusti dentro da Adam Marusic.

Nella ripresa segnava la rete del raddoppio Luis Alberto stavolta imbeccato proprio dallo stesso attaccante classe 1990 di Torre Annunziata. Il Napoli non vince a Roma dal 18 agosto del 2018 a fronte di una gara terminata col risultato di 1-2. Erano stati i biancocelesti a passare in vantaggio dopo 25 minuti grazie a Immobile. A pareggiare era Milik alla fine del primo tempo con raddoppio di Insigne all’ora di gioco. (agg. di Matteo Fantozzi)

DIRETTA LAZIO NAPOLI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Lazio Napoli sarà riservata a televisori dotati di connessione ad Internet e naturalmente di abbonamento alla piattaforma DAZN, che trasmetterà infatti in diretta streaming video esclusiva questa partita, come in totale ben sette ad ogni giornata del campionato di Serie A.

LAZIO NAPOLI: PARTITA DA TRIPLA!

Lazio Napoli, in diretta domenica 27 febbraio 2022 alle ore 20.50 presso lo stadio Olimpico di Roma sarà una sfida valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A. Ancora una chance Scudetto per i partenopei dopo i risultati degli anticipi: come la settimana scorsa né il Milan né l’Inter sono riusciti a fare bottino pieno e con una vittoria gli azzurri salterebbero in testa alla classifica a braccetto con i rossoneri, superando anche la delusione per l’eliminazione dall’Europa League.

Fuori anche la Lazio dal fronte continentale dopo il 2-2 col Porto, la squadra allenata da Maurizio Sarri sarà chiamata a ribaltare il fronte di un campionato fin qui vissuto tra alti e bassi, ma in cui nelle ultime settimane i biancazzurri hanno lanciato segnali importanti. All’andata 4-0 per il Napoli che inflisse alla Lazio una durissima lezione, partenopei battuti nell’ultima sfida all’Olimpico, la Lazio si impose 2-0 il 20 dicembre 2020 grazie alle reti di Ciro Immobile e Luis Alberto.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO NAPOLI

Le probabili formazioni della diretta Lazio Napoli, match che andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma. Per la Lazio, Maurizio Sarri schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Radu; S. Milinkovic, Lucas Leiva, Luis Alberto; F. Anderson, Immobile, Zaccagni. Risponderà il Napoli allenato da Luciano Spalletti con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Fabian Ruiz, Elmas; Politano, Osimhen, Insigne.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lazio Napoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Lazio con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo del Napoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.45.



