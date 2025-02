DIRETTA LAZIO NAPOLI (RISULTATO 1-1): GRAVE ERRORE DI PROVEDEL SUL PARI PARTENOPEO

Al 5′ Isaksen guadagna una punizione interessante dalla trequarti, Nuno Tavares cerca la conclusione sul primo palo ma Meret non si lascia sorprendere e devia in angolo. Al 7′ i biancazzurri passano comunque in vantaggio: su rinvio di Provedel c’è la respinta di testa di Rrahmani, irrompe Isaksen che da distanza siderale esplode il destro col pallone che sbatte sotto la traversa e si infila in rete. Napoli in sofferenza ma un errore di Provedel rimette in carreggiata gli uomini di Conte: il portiere laziale rilancia in maniera improbabile rasoterra, Raspadori scambia con Lukaku e tira in diagonale, con Provedel che si fa infilare sotto le gambe per l’1-1. (agg. di Fabio Belli)

Diretta Lazio Napoli in streaming video, come vederla

La diretta Lazio Napoli dello Stadio Olimpico è fruibile da tutti i tifosi e gli appassionati che sono in possesso di un abbonamento ai piani Standard o Plus di Dazn e che potranno quindi sintonizzarsi sui canali Dazn o Dazn1 o collegarsi alla piattaforma di streaming di Dazn.

LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Finalmente inizia la diretta Lazio Napoli, spicca il dato della doppia vittoria biancoceleste nei due precedenti stagionali: Marco Baroni infatti ha saputo fare malissimo ad Antonio Conte finora, battendolo sia all’Olimpico negli ottavi di finale di Coppa Italia sia al Maradona nell’andata di campionato, staremo a vedere se non ci sarà “due senza tre”, come dice il celebre proverbio. Sono due fra le poche macchie stagionali del Napoli, in effetti proprio quella contro la Lazio è ancora l’ultima sconfitta in campionato, alla quale hanno fatto seguito ben sette vittorie consecutive prima di un piccolo rallentamento con un paio di pareggi.

Nello stesso periodo la Lazio ha vissuto un periodo poco brillante, dal quale però sembra adesso uscita con le ultime due vittorie consecutive, che vogliono dire anche 4 punti recuperati. Insomma, tutto potrebbe succedere nella partita che è senza dubbio il big-match del sabato: via alla diretta Lazio Napoli! LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni. NAPOLI (3-5-2): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, McTominay, Lobotka, Anguissa, Mazzocchi; Raspadori, Lukaku. All. Conte. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

La diretta Lazio Napoli è sicuramente una delle partita più importanti e aspettate della venticinquesima giornata di Serie A, mettendo a confronto due squadre che stanno disputando un ottimo campionato e che giocano un calcio a metà tra lo spettacolare e il rivolto al risultato finale, i padroni di casa sono una delle sorprese del campionato soprattutto dopo la scelta del tecnico e il mercato della scorsa estate.

Sono al quarto posto con 45 punti e vogliono continuare a sognare in un piazzamento Champions League, nonostante abbiano faticato contro le altre big della competizione. Gli ospiti invece sono in testa al campionato con 55 punti ma a solo 1 di distanza con la seconda, stanno vivendo un clima non semplice per via del calciomercato invernale non soddisfacente e qualche infortunio di troppo, la Lazio si presenta da una vittoria 5-1 contro il Monza, mentre il Napoli arriva dal secondo pareggio 1-1 contro l’Udinese

Formazione Lazio Napoli, probabili formazioni

Per l’importante diretta Lazio Napoli delle 18.00 i padroni di casa confermeranno il 4-2-3-1 scelto da Marco Baroni nell’ultima partita con Provedel in porta, Tavares e Marusic gli esterni bassi insieme a Gila e Romagnoli difensori centrali, Rovella e Guendouzi in mediana, Castellanos unica punta supportato alle spalle da Isaksen e Zaccagni sulle fasce e Pedro in posizione centrale. Gli ospiti dovrebbero invece essere messi in campo da Antonio Conte secondo un 4-3-3 con Meret tra i pali, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mazzocchi in difesa, centrocampo classico composto da Zambo Anguissa, Lobotka e McTominay, Politano insieme a Raspadori al posto dell’infortunato David Neres sulla fascia e Lukaku punta centrale.

Scommessa Lazio Napoli, pronostico e quote

La diretta Lazio Napoli sarà sicuramente una gara divertente e ricca di colpi di scena e occasioni da gol, entrambe le squadre hanno bisogno dei 3 punti per allungare sulle inseguitrici e consolidare il proprio posto in classifica per raggiungere gli obiettivi della stagione, detto questo però è difficile che una delle due si accontenti del pareggio e giochi per ottenerlo perché sarebbe poco utile ai fini della classifica. Secondo Sisal infatti il pareggio ha la quota più alta pari a 3.20 mentre la vittoria della Lazio e la vittoria del Napoli hanno la stessa quota di 2.70.