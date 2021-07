Diretta Lazio Padova/ Streaming video tv: termina il ritiro di Auronzo (amichevole)

DIRETTA LAZIO PADOVA: TERMINA IL RITIRO DI AURONZO

Lazio Padova è in diretta dallo stadio Zandegiacomo di Auronzo di Cadore, alle ore 18:00 di martedì 27 luglio: il calcio d’inizio di questa amichevole è stato anticipato di 30 minuti rispetto alla programmazione originaria, e segna la conclusione del ritiro estivo della società biancoceleste, che come al solito si è trasferita sotto le Dolomiti per affrontare la prima parte di una preparazione volta all’inizio del campionato, con un Maurizio Sarri che sembra aver già preso possesso della sua nuova realtà ma ora vuole davvero costruire la squadra che sarà.

Dal canto suo il Padova ripartirà dalla Serie C, con profonda delusione: sconfitto nella finale playoff dall’Alessandria, ha dato il benservito ad Andrea Mandorlini non senza polemiche, affidando il tentativo di tornare nel campionato cadetto a Massimo Pavanel. Sarà ancora una delle squadre da battere sperando in un finale diverso; vedremo intanto come andranno le cose nella diretta di Lazio Padova, aspettando la quale possiamo provare a fare delle valutazione sulle scelte di Sarri con la lettura delle probabili formazioni.

DIRETTA LAZIO PADOVA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

C’è una buona notizia circa la diretta tv di Lazio Padova: la partita sarà infatti trasmessa su Sportitalia, e dunque rappresenta un appuntamento in chiaro per tutti al numero 60 del digitale terrestre. Come alternativa i tifosi biancocelesti potranno seguire l’amichevole su Lazio Style Channel, canale satellitare interamente dedicato al mondo del club capitolino per il quale però è necessario un abbonamento specifico. Per quanto riguarda la possibilità di diretta streaming video, basterà consultare senza costi aggiuntivi il sito www.sportitalia.com con apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO PADOVA

Maurizio Sarri aspetta sempre i suoi nazionali, e per Lazio Padova non li avrà ancora a disposizione: il tecnico però intenderà lavorare su una formazione che sia la più vicina possibile a quella titolare, dunque in porta vedremo Reina con due terzini che potrebbero nuovamente essere Manuel Lazzari e Hjsay (ma anche Marusic se la gioca per la sinistra), mentre in mezzo alla difesa la coppia dovrebbe essere formata da Vavro e Luiz Felipe. A centrocampo la cabina di regia può essere di Escalante, giocatore che con il nuovo allenatore potrebbe fare un bel salto di qualità e guadagnare minuti; spazio poi a Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto sulle mezzali con la possibile sorpresa Luka Romero, che è un trequartista e potrebbe fare l’interno offensivo o anche l’esterno nel tridente. Qui per il momento le due maglie sembrano essere appannaggio di Felipe Anderson e Raul Moro, altro giovane da lanciare definitivamente; come prima punta vedremo la staffetta tra Caicedo e Muriqi, naturalmente aspettando il rientro di Immobile.



