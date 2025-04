DIRETTA LAZIO PARMA (RISULTATO FINALE 2-2): LA LAZIO RIMONTA COL SUO VECCHIO CAMPIONE

Al 41’, Pedro sfonda sulla destra e serve Guendouzi, che prova il tiro dalla distanza: Suzuki si allunga e devia in corner. Segue un batti e ribatti nell’area del Parma, con la Lazio che reclama un rigore per un presunto tocco di mano, ma dopo il check del VAR il gioco prosegue senza assegnazione del penalty. L’ultima grande occasione è per Man, che lanciato in velocità si invola verso Mandas, ma calcia fuori con il sinistro. La partita si chiude sul 2-2, con la Lazio che riesce a recuperare un incontro che sembrava compromesso. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA LAZIO PARMA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Ci sono diversi modi per vedere la diretta Lazio Parma senza andare allo stadio poichè verrà trasmessa sia da Dazn che da Sky e pure da Now. La gara sarà mandata in onda in streaming sulle applicazioni ufficiali come Sky Go e NOW Tv. In televisione invece bisognerà sintonizzarsi sul canale Sky Sport 4K, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Zona Dazn 214.

LO SPAGNOLO ENTRA E FA DOPPIETTA!

Al 24’, la Lazio sfiora il gol con una splendida palla filtrante di Rovella per Isaksen, che si presenta davanti a Suzuki: il portiere giapponese è però bravissimo a respingere il tocco ravvicinato del danese. Subito dopo doppio cambio per il Parma: fuori Hainaut e Ondrejka, dentro Balogh e Man. Triplo cambio invece per la Lazio: Noslin prende il posto di Zaccagni, Tchaouna quello di Isaksen e Vecino subentra a Rovella. Al 34’ i biancocelesti accorciano le distanze: Pedro approfitta di una respinta corta di Suzuki su tiro di Tchaouna e insacca l’1-2. Poco dopo, approfittando di un errore di Leoni, lo spagnolo sigla la doppietta personale di testa su assist di Luca Pellegrini. (agg. di Fabio Belli)

PELLEGRINO SI DIVORA IL TRIS!

In apertura di secondo tempo, il Parma trova subito il raddoppio: al 1’, Ondrejka firma il 2-0 con un’azione personale, vincendo un rimpallo al limite dell’area e battendo Mandas con un preciso tiro sul secondo palo. Al 5’ arriva il giallo per Castellanos, punito per un intervento in ritardo su Leoni. Al 9’ grande chance per il Parma: Pellegrino ruba palla a Gila e si invola verso Mandas, ma il portiere biancoceleste è bravissimo a neutralizzare il suo tentativo. Al 15’, doppio cambio per Chivu: fuori Pellegrino e Bonny, dentro Djuric ed Hernani. (agg. di Fabio Belli)

ZACCAGNI NON TROVA L’ACROBAZIA

Al 31’ la Lazio ci prova con un cross di Marusic sul secondo palo, dove Zaccagni tenta una rovesciata spettacolare, ma il pallone termina lontano dalla porta difesa da Suzuki. Al 38’ Castellanos trova la rete del possibile pareggio con una scivolata su assist di Gila, ma l’esultanza dura poco: il gol viene annullato per fuorigioco dell’argentino, scattato in anticipo rispetto alla linea difensiva di Chivu. Nel finale di primo tempo la Lazio aumenta la pressione, mentre il Parma si chiude con ordine, pur faticando a ripartire. Gli emiliani, però, riescono a mantenere il vantaggio fino all’intervallo. (agg. di Fabio Belli)

ROMAGNOLI SALVA SU PELLEGRINO

La Lazio cerca di rendersi pericolosa dalle parti di Suzuki. Al 16’ è Marusic a provarci con un tiro dalla distanza, ma Leoni si oppone efficacemente con il corpo. Al 18’ il Parma riparte in contropiede: Pellegrino lancia in profondità Hainaut, che però sbaglia la misura del passaggio cercando Valeri al centro. Al 24’ Pellegrini tenta di sorprendere la difesa di Chivu con un cross esterno dalla trequarti sinistra, ma Suzuki gestisce bene la situazione. Due minuti più tardi, Rovella prova una conclusione dal limite con l’interno destro, ma il tiro termina largo alla sinistra di Suzuki. Anche Castellanos tenta la fortuna da fuori area, ma la sua conclusione è imprecisa. Al 29’ nuova occasione per il Parma: Ondrejka avanza sulla trequarti, serve Valeri sulla sinistra che mette un cross per Hainaut. Il francese appoggia per Pellegrino, che però non riesce a concludere a rete grazie al tempestivo intervento di Romagnoli. (agg. di Fabio Belli)

MANDAS ATTENTO SU SOHM

Al primo affondo, quando scocca il 3′, il Parma è già in vantaggio: Valeri scende bene sulla sinistra e piazza un passaggio rasoterra che mette fuori causa tutta la difesa laziale, perfetto per l’inserimento centrale di Ondrejka che piazza facilmente alle spalle di Mandas. Lazio colpita al freddo, al 7′ Marusic deve evitare ulteriori guai bloccando Valeri in area, al 12′ Sohm cerca l’angolino dalla distanza ma stavolta Mandas è bravo a non farsi sorprendere. (agg. di Fabio Belli)

FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Siamo davvero arrivati alla diretta Lazio Parma: per Marco Baroni la conferma alla Lazio sembrava scontata e invece nelle ultime settimane sono arrivate indiscrezioni secondo cui il futuro del tecnico fiorentino sarebbe legato alla qualificazione dei biancocelesti alle coppe europee. A pesare sull’eventuale addio sarebbe naturalmente la cocente eliminazione in Europa League: la Lazio aveva tutto per superare il Bodo/Glimt e volare in semifinale, ma la brutta sconfitta dell’Aspmyra ha compromesso tutto e nel ritorno dello stadio Olimpico la fortuna non ha aiutato, quindi adesso per Baroni sembra davvero tutto in bilico mentre è da capire invece quale sarà il futuro di Cristian Chivu a Parma.

Intanto per l’allenatore rumeno questo incrocio con la Lazio è interessante perché torna a respirare l’aria di un derby di cui, da giocatore, è stato protagonista quando indossava la maglia della Roma. Tocca allora scoprire quello che succederà all’Olimpico: mettiamoci comodi perché ci siamo davvero, comincia con le formazioni ufficiali la diretta Lazio Parma! LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, A. Romagnoli, Lu. Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Marco Baroni PARMA (3-4-1-2): Suzuki; Leoni, Valenti, Hainaut; Delprato, M. Keita, Sohm, Valeri; Ondrejka; M. Pellegrino, Bonny. Allenatore: Cristian Chivu (agg. di Claudio Franceschini)

LAZIO PARMA, TRA L’EUROPA E LA ZONA RETROCESSIONE

Inizia lunedì 28 aprile 2025 alle ore 20:45 la diretta Lazio Parma. Presso lo Stadio Olimpico di Roma la Lazio continua a rincorrere l’Europa per giocare in settimana contro formazioni straniere anche nella prossima stagione. I biancocelesti potrebbero infatti riuscire ad ottenere un piazzamento in Conference, disputando quindi anche un turno preliminare, oppure in Europa League, competizioni frequentate abitualmente dalla compagine di Formello nelle ultime annate calcistiche.

Il Parma invece deve ancora conquistare la certezza aritmetica di poter continuare a giocare in Serie A anche nel 2025/2026. I ducali galleggiano infatti a ridosso della zona retrocessione con Empoli e Venezia che sgomitano per soffiar loro il posto insieme con il Lecce, appena dietro. L’arrivo in panchina di mister Chivu ha permesso ai gialloblu di evitare la sconfitta nelle ultime cinque partite, strappando invece altrettanti pareggi che hanno permesso ai suoi di allontanare parzialmente le inseguitrici.

DIRETTA LAZIO PARMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Provando a individuare le probabili formazioni della diretta Lazio Parma possiamo supporre che mister Baroni deciderà di impiegare il modulo 4-2-3-1 con Mandas, Marusic, Gigot, Romagnoli, Pellegrini, Guendouzi, Rovella, Dele Bashiru, Dia, Zaccagni e Castellanos per far fronte a questo impegno di campionato. Il tecnico Chivu dovrebbe invece scegliere di utilizzare il 3-5-2 con Suzuki, Leoni, Valenti, Vogliacco, Delprato, Sohm, Bernabé, Keita, Valeri, Pellegrino e Bonny per lottare lontano dalle mura amiche contro un avversario sulla carta molto superiore alle potenzialità dei suoi.

DIRETTA LAZIO PARMA, LE QUOTE

I biancocelesti sono i favoriti alla vigilia della diretta Lazio Parma anche analizzando le quote fornite dalle varie agenzie di scommesse. I bookmakers come ad esempio Snai credono fortemente nella vittoria dei padroni di casa e non pagano il segno 1 oltre l’1.50 proprio per questo motivo. I gialloblu dovranno quasi compiere un’impresa per aver ragione dei rivali del trentatreesimo turno con il 2 fissato a 5.75. Ci sono infine più o meno le stesse probabilità che la sfida si concluda con un pareggio, dove l’x è quotato a 4.25.