DIRETTA/ Lazio Porto video streaming tv: arbitra il tedesco Deniz Aytekin

DIRETTA LAZIO PORTO: L’ARBITRO

Per la diretta di Lazio Porto è stato scelto l’arbitro tedesco Deniz Aytekin, che ha 43 anni e farà la sua terza apparizione nell’Europa League in corso. Il suo esordio stagionale nella competizione ha riguardato proprio la Lazio: non un ricordo troppo positivo per i biancocelesti, che proprio qui allo stadio Olimpico avevano pareggiato 0-0 contro il Marsiglia – tutto sommato però era stato un risultato utile per la qualificazione, anche se attraverso il playoff.

Probabili formazioni Lazio Porto/ Quote: Jovane Cabral vs Toni Martinez, i due jolly

Aytekin ha poi diretto due partite nei gironi di Champions League, ma di tono “minore” (Sheriff Shakhtar e Benfica Dinamo Kiev); sono tante le presenze in Bundesliga con anche qualche partita di cartello, in particolar modo Bayer Leverkusen Borussia Monchengladbach, Lipsia Bayern e Bayer Leverkusen Wolfsburg. In stagione le partite che Aytekin ha diretto sono ben 28: le ammonizioni sono 88 e dunque meno di tre per partita, con 5 espulsioni – e ben 4 di queste per rosso diretto – e 10 rigori, che naturalmente sono tanti anche in un’epoca di revisione al Var. Vedremo quindi come si comporterà questa sera il fischietto tedesco, nell’imminente diretta di Lazio Porto… (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Porto Lazio (risultato finale 2-1): appuntamento all'Olimpico

DIRETTA LAZIO PORTO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta tv di Lazio Porto è su Sky Sport (Sky Sport Uno canale 201 e canale 254): per questa stagione infatti l’Europa League si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

Probabili formazioni Porto Lazio/ Quote, solito ballottaggio Luis Alberto-Basic

I BIANCOCELESTI CI CREDONO!

Lazio Porto, in diretta giovedì 24 febbraio 2022 alle ore 18.45 presso lo stadio Olimpico di Roma sarà una sfida valevole per il ritorno dei play off di Europa League. La formazione allenata da Maurizio Sarri cerca l’impresa: la sconfitta per 2-1 dell’andata al Do Dragao lascia aperta la questione qualificazione, ma la Lazio dovrà affrontare questo match decisivo con diverse assenze, Acerbi in difesa e soprattutto Pedro e Zaccagni in attacco, col Jovane Cabral che dovrebbe partire titolare per la prima volta al fianco del recuperato Immobile e Felipe Anderson.

Assenze che hanno pesato in casa Lazio anche nell’ultima trasferta di Udine, con un pareggio arrivato alla Dacia Arena nonostante 6 titolari di fatto fuori uso. Il Porto di Sergio Conceicao si presenta invece al completo all’appuntamento e dopo un colpaccio esterno in casa della Moreirense nel campionato portoghese che ha permesso ai Dragoni di restare in vetta con 6 punti di vantaggio sulla più immediata inseguitrice, lo Sporting.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO PORTO

Le probabili formazioni della diretta Lazio Porto, match che andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma. Per la Lazio, Maurizio Sarri schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Radu; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Cabral. Risponderà il Porto allenato da Sergio Conceicao. con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Diogo Costa; Joao Mario, Mbemba, Pepe, Zaidu; Otavio, Grujic, Uribe; Fabio Vieira, Toni Martinez, Pepè.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lazio Porto, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Lazio con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo del Porto, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.05.



© RIPRODUZIONE RISERVATA