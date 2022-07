Diretta/ Lazio Primorje streaming video tv: ultima sfida ad Auronzo (Amichevole)

DIRETTA LAZIO PRIMORJE: ALTRO TEST PER SARRI!

Lazio Primorje, in diretta giovedì 21 luglio 2022 alle ore 18.00 presso lo stadio Rodolfo Zandegiacomo di Auronzo di Cadore sarà una sfida amichevole, quarto test stagionale in programma per la formazione capitolina. Sfida che di fatto chiuderà il lungo ritiro della Lazio sotto le tre cime di Lavaredo, un appuntamento che ormai va avanti da 15 anni con le prime amichevoli che vanno sempre in scena ad Auronzo. Un ritiro diverso per una Lazio che ha già potuto fare affidamento su rinforzi importanti, su tutti Marcos Antonio a centrocampo e Romagnoli e Casale in difesa.

Gattuso: “Ho sofferto in silenzio”/ “Su di me tante bugie per parole di 15 anni fa"

Un mercato aggressivo che potrebbe ora completarsi con ulteriori colpi: si parla di un terzino sinistro, un centrocampista e un altro attaccante per completare un quadro che potrebbe rendere la formazione biancazzurra competitiva per la corsa per un posto in Champions. Il Nogometni Klub Primorje Ajdovščina è una formazione della seconda serie slovena, test che può essere probante per la Lazio dal punto di vista atletico, essendo il Primorje avanti nella preparazione, anche se la differenza è netta dal punto di vista tecnico.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Kumbulla e Veretout in uscita: ecco chi li vuole

DIRETTA LAZIO PRIMORJE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Primorje sarà visibile sul canale tematico Lazio Style Channel, canale numero 233 del satellite, fruibile dopo aver sottoscritto un abbonamento con formula settimanale o mensile. Non sarà però disponibile la diretta streaming video in quanto il canale tematico della Lazio non fa parte dell’offerta Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO PRIMORJE

Le probabili formazioni della diretta Lazio Primorje, amichevole che andrà in scena allo stadio Rodolfo Zandegiacomo di Auronzo di Cadore. Quarta uscita stagionale per la Lazio di Maurizio Sarri, dopo le amichevoli contro Auronzo, Nk Dekani e Triestina vinte rispettivamente col punteggio di 21-0, 5-0 e 3-1 dalla formazione biancazzurra. La formazione della Lazio in questa amichevole dovrebbe essere un 4-3-3 così schierato: Maximiano; Lazzari, Romagnoli, Casale, Marusic; Marcos Antonio, Milinkovic-Savic, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Ballottaggio Neto-Kepa, sirene inglesi per Lozano

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lazio Primorje, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per l’amichevole. La vittoria della Lazio con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.90, mentre l’eventuale successo del Piacenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.00.











© RIPRODUZIONE RISERVATA