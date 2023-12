DIRETTA/ Lazio Roma Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca il derby! (22 dicembre 2023)

DIRETTA LAZIO ROMA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Finalmente il derby: la diretta di Lazio Roma Primavera sta per farci compagnia, raccontiamo dunque che i giovani biancocelesti hanno perso a Bologna dopo undici giornate di imbattibilità e poi hanno pareggiato contro il Monza, sporcando leggermente il loro paso. Non era mai successo quest’anno che la Lazio facesse due partite consecutive senza vincere: segno di una straordinaria continuità che infatti ha portato la squadra di Stefano Sanderra ad un passo dalla vetta, anche grazie a un rendimento casalingo da 4 vittorie e 3 pareggi ancora senza perdere, e appena 4 gol subiti (ma la Lazio segna poco in generale, appena 17 reti).

La Roma è in grande spolvero: imbattuta da inizio novembre (in casa contro la Juventus), da quel momento ha messo insieme quattro vittorie e il positivo pareggio contro l’Inter, in trasferta, per 13 punti in quattro giornate. In precedenza erano stati 14 in nove turni, dunque è chiaro come i giovani giallorossi siano riusciti a cambiare passo; nelle prime otto gare del campionato 1 la Roma aveva vinto quattro volte, lo stesso numero di successi delle ultime cinque, in trasferta sono arrivati 11 punti con 11 gol segnati e 11 subiti. Come andranno le cose nella stracittadina di oggi? Scopriamolo insieme mettendoci comodi e lasciando parlare il campo: la diretta di Lazio Roma Primavera comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

LAZIO ROMA PRIMAVERA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che per seguire il campionato Primavera 1 l’emittente di riferimento è Sportitalia: la diretta tv di Lazio Roma Primavera, in attesa di comunicazioni ufficiali da parte della Lega Serie A, potrebbe quindi essere garantita sul canale Sportitalia che è presente al numero 60 del vostro telecomando, ed è di conseguenza in chiaro per tutti. L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video: in primo luogo attraverso il sito www.sportitalia.com, poi attraverso la relativa app e ancora sui due canali che sono disponibili soltanto in mobilità, ovvero Sportitalia SoloCalcio e Sportitalia Live 24.

GRANDE DERBY!

Lazio Roma Primavera, che è in diretta dal Campo Mirko Fersini alle ore 14:30 di venerdì 22 dicembre, si gioca per la quindicesima giornata nel campionato Primavera 1 2023-2024: grande derby della capitale anche a livello Under 19, perché stiamo parlando di seconda e terza della classifica con una bella vista sulla possibilità di prendersi il primo posto. Domenica la Roma ha effettuato il sorpasso: ha vinto sul campo del Genoa confermando il suo ottimo momento e ha agganciato il Milan a 27 punti, presentandosi oggi ad una sola lunghezza dalla capolista Inter.

La Lazio invece appare in flessione: dopo aver perso contro il Bologna ha incredibilmente gettato alle ortiche la vittoria contro il Monza, facendosi riprendere all’ultimo secondo e anche in condizione di superiorità numerica. Forse le fatiche di Youth League si stanno facendo sentire, ma adesso sarà molto interessante scoprire quello che succederà nella diretta di Lazio Roma Primavera e allora, aspettando che si giochi, facciamo qualche rapida considerazione sulle scelte operate dai due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ROMA PRIMAVERA

Stefano Sanderra sceglie come sempre il 4-3-3 per Lazio Roma Primavera: rispetto al pareggio di domenica potrebbe tornare titolare D’Agostini, che si riprenderebbe la maglia di centravanti a scapito di Sulejmani con i soliti Diego Gonzalez e Sana Fernandes sugli esterni. A centrocampo ci sarà Di Tommaso, da valutare Sarno o Bordon per la regia con Nazzaro che dovrebbe essere l’altra mezzala; in porta come sempre andrà Magro, poi davanti a lui avremo Petta e Dutu come centrali con Zazza che si allarga a destra e Milani che opererà in qualità di terzino sinistro.

Nella Roma di Federico Guidi il modulo è speculare: in porta va Marin, Plaia e Golic dovrebbero essere i due centrali di una difesa che sarà completata dai terzini Louakima e Oliveras, mentre in mezzo al campo cerca spazio Alessandro Romano che però dovrebbe lasciare la maglia a Cichella, playmaker basso stretto tra le mezzali che saranno D’Alessio e Graziani (qui la prima alternativa è Levak). Nel tridente avanzato invece occhio a Muhammed Bah e Julen Jon Guerrero, figlio d’arte; i favoriti restano comunque Marazzotti e Mannini sulle corsie esterne con Mlakar in qualità di prima punta.











