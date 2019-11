Diretta Lazio Roma Primavera/ Streaming video tv: il derby della Capitale

Lazio Roma Primavera, diretta dall’arbitro Francesco Meraviglia della sezione Aia di Pistoia, è l’affascinante derby della Capitale che aprirà il sabato della nona giornata del campionato Primavera 1. L’appuntamento sarà infatti alle ore 11.00 di stamattina, sabato 23 novembre 2019. Lazio Roma Primavera è una sfida molto sentita, perché il derby è il derby a ogni età. Prima della sosta, la Roma aveva pareggiato una emozionante partita contro l’Atalanta, mentre la Lazio aveva dovuto incassare una sconfitta sul campo della Juventus. Le posizioni di classifica delle due squadre sono d’altronde ben diverse: la Roma a quota 16 punti si conferma una delle realtà di spicco del calcio italiano anche a livello Primavera, la Lazio invece negli ultimi anni ha perso quota e sta soffrendo anche in questo campionato, come dimostrano gli appena 7 punti finora all’attivo. Il derby muterà qualcosa nella gerarchia dei valori cittadini?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno gli incontri del campionato Primavera sono una proposta del canale Sportitalia. La diretta tv di Lazio Roma Primavera dunque sarà visibile appunto su Sportitalia: il canale è disponibile al numero 60 del vostro televisore e ancora una volta, senza costi aggiuntivi, ci sarà la possibilità di seguire la sfida anche in diretta streaming video, visitando il sito www.sportitalia.com con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ROMA PRIMAVERA

Andiamo ora a scoprire anche le probabili formazioni di Lazio Roma Primavera. Per i biancocelesti di Leonardo Menichini la base potrebbe essere un 3-5-2 con Alia in porta, protetto dalla retroguardia a tre composta da Petricca, Franco e Kalaj; a centrocampo i possibili titolari della Lazio dovrebbero essere Kaziewicz, Czyz, Shehu, Minala e Ndrecka, infine nel tandem d’attacco dovrebbero agire dal primo minuto Cerbara e Zilli. Per la Roma di Alberto De Rossi disegniamo invece un modulo 4-3-3 che dovrebbe prevedere Parodi, Trasciani, Plesnierowicz e Semeraro da destra a sinistra nella difesa a quattro davanti al portiere Cardinali. A centrocampo il terzetto formato da Bove, Darboe e Riccardi, infine il tridente offensivo con Providence e Zalewski ai fianchi del centravanti Estrella.



