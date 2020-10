Diretta Lazio Roma Primavera/ Streaming video tv: torna il derby degli Under 19!

DIRETTA LAZIO ROMA PRIMAVERA: GIALLOROSSI LANCIATI!

Lazio Roma Primavera sarà diretta dal signor Luigi Carella: per la 5^ giornata del campionato Primavera 1 2020-2021 si gioca alle ore 15:00 di sabato 24 ottobre. Il torneo sta risentendo fortemente del Coronavirus: anche per questo turno il programma è stato dimezzato ma, salvo notizie dell’ultima ora, il derby si dovrebbe regolarmente disputare. La stracittadina della capitale è affascinante anche a livello giovanile: tornata nel massimo livello degli Under 19, la Lazio sta dimostrando di poter competere per i playoff e nell’ultimo turno, giocato domenica scorsa, ha raccolto un buon pareggio sul campo del Sassuolo, che si sta rivelando come la sorpresa del campionato. Ha certamente più ambizioni la Roma, che in epoca recente ha dominato la categoria; prova ne è il fatto che la squadra di Alberto De Rossi, l’ultima volta che è scesa in campo, si è permessa di schiantare con un clamoroso 4-0 l’Atalanta, cioè la vincitrice degli ultimi due scudetti, timbrando così il quarto successo in altrettante uscite stagionali. Sarà dunque molto interessante valutare quello che succederà nella diretta di Lazio Roma Primavera; aspettandone il calcio d’inizio, leggiamo brevemente quali potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori, analizzando le probabili formazioni del derby.

DIRETTA LAZIO ROMA PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Roma Primavera, come per tutte le partite del campionato 1, viene garantita da Sportitalia: in questo caso potrete fare riferimento al canale 60 che trovate disponibile sul digitale terrestre, ma sarà poi la stessa emittente a fornire la possibilità di seguire questo match in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e utilizzando dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone per visitare il sito www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ROMA PRIMAVERA

Per Lazio Roma Primavera, Leonardo Menichini medita sul 4-2-3-1 e una formazione sostanzialmente identica a quella che ha pareggiato contro il Sassuolo: potrebbe trovare spazio Castigliani nel tridente che supporta la prima punta Nimmermeer, conferme per Raul Moro e Shehu così come per capitan Andrea Marino in mezzo al campo, qui invece potrebbe giocare Kais Nasri come secondo mediano. In difesa la candidatura di Tommaso Marino e Pica, che possono sostituire Ndrecka e Franco; Novella andrà a destra, Adeagbo l’altro centrale a protezione del portiere Furlanetto. La Roma Primavera di Alberto De Rossi gioca invece con il 3-4-2-1: davanti a Boer agiscono Vicario, Codou e Feratovic in linea mentre a centrocampo avanzano i due esterni Podgoreanu e Providence, con Darboe e Tripi che nella zona nevralgica sono insidiati da Astrologo e Chierico, che potrebbero avere spazio. Allo stesso modo Mory Bamba e Ciervo, eventualmente spendibili per la trequarti dove sono in competizione con Milanese e Zalewski; quest’ultimo resta favorito, così anche Lamine Tall per la maglia da centravanti.

