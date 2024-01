DIRETTA/ Lazio Roma video streaming Italia 1: grande storia anche in Coppa Italia (10 Gennaio 2024)

DIRETTA LAZIO ROMA: I TESTA A TESTA

Naturalmente parlare della diretta di Lazio Roma significa anche studiare la storia relativamente ai derby di Coppa Italia: era inevitabile citare la finale disputata nel 2013 e vinta dalla Lazio, dopo quell’episodio l’unico altro incrocio tra le due squadre della capitale è avvenuto nella semifinale del 2017 con i biancocelesti che ancora una volta hanno avuto la meglio, grazie al 2-0 “casalingo” dell’andata (reti di Sergej Milinkovic-Savic e Ciro Immobile) cui la Roma aveva risposto con un 3-2 che non era bastato, per Simone Inzaghi era stata la prima di due finali con la Lazio prima di quelle con l’Inter.

In generale sono ben 20 i precedenti di Lazio Roma in Coppa Italia, questo perché negli anni Sessanta e Settanta la distribuzione in gironi rendeva abbastanza frequente la sfida. La Roma ha vinto 11 partite, una delle quali ai rigori (nel 1962) per gli ottavi di finale; sono invece sei le vittorie della Lazio, che ha ottenuto anche la prima di sempre. Era il gennaio 1936, anche in questo caso per gli ottavi, ed era finita 2-1; l’episodio dei quarti è quello del 1998 con i biancocelesti che avevano vinto entrambe le gare, roboante 4-1 all’andata (formalmente in casa) con i gol di Alen Boksic, Vladimir Jugovic, Roberto Mancini e Diego Fuser, per la Roma a segno Abel Balbo. (agg. di Claudio Franceschini)

LAZIO ROMA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Lazio Roma sarà visibile in chiaro su Italia 1. Per vedere il match basterà avere il digitale terrestre o connettersi all’app Mediaset Infinity, scaricabile su tutte le piattaforme.

DERBY DI COPPA ITALIA AD ALTA TENSIONE!

La diretta di Lazio Roma è il derby per eccellenza, valido per la Coppa Italia e in programma oggi 10 gennaio alle ore 18, promette emozioni e tensione allo stato puro. Entrambe le squadre stanno attraversando una fase altalenante in questa stagione e cercano il riscatto in una competizione che può regalare forti emozioni ai tifosi. La Lazio, nonostante le ultime due vittorie consecutive, sta faticando a ritrovare la brillantezza della scorsa stagione. Il tecnico dovrà risolvere alcuni dubbi tattici e individuare la migliore formula per far rendere al meglio i suoi giocatori. La Coppa Italia potrebbe rappresentare un’occasione per rigenerare la squadra e dare slancio a una stagione che finora ha deluso le aspettative.

La Roma, dal canto suo, ha inserito Lukaku per rinforzare l’attacco, ma la squadra sta ancora cercando la giusta amalgama. Il tecnico è chiamato a trovare l’equilibrio giusto e a sfruttare al massimo il potenziale offensivo della squadra. Il derby offre l’opportunità ideale per scuotere i giocatori e ottenere una vittoria di prestigio. I derby sono sempre partite speciali, cariche di tensione e rivalità, e questo scontro in Coppa Italia non sarà diverso. Oltre alla voglia di avanzare nella competizione, c’è l’orgoglio di rappresentare la propria città e la propria tifoseria. I giocatori saranno chiamati a dare il massimo, e i tifosi possono aspettarsi un match avvincente e combattuto, con l’esito incerto fino all’ultimo minuto. Sarà interessante vedere quale delle due squadre riuscirà a emergere vincitrice in questo derby romano ricco di storia e passione calcistica.

LAZIO ROMA: PROBABILI FORMAZIONI

La diretta di Lazio Roma, valevole per la Coppa Italia e in programma oggi alle ore 18, si prospetta come un appuntamento avvincente e ricco di emozioni. Sarà difficile immaginare un turnover massiccio da parte di Sarri e Mourinho, considerando l’importanza del match e la volontà di conquistare un passaggio del turno fondamentale. La Lazio schiererà probabilmente un 4-3-3, con Rovella a guidare il centrocampo nella posizione di regista. Guendouzi e Luis Alberto agiranno come mezzeali, contribuendo sia in fase di costruzione che di inserimento in zona d’attacco. In avanti, la coppia Immobile-Zaccagni sarà affiancata da un terzo elemento, con Isaksen e Felipe Anderson come principali contendenti per quella posizione.

La Roma, invece, opterà per il suo collaudato 3-5-2. Dybala e Lukaku saranno la coppia d’attacco, puntando a mettere in difficoltà la retroguardia avversaria con il loro repertorio tecnico e fisico. Pellegrini, Paredes e Bove formeranno il centrocampo, cercando di controllare il gioco e garantire supporto sia in fase difensiva che offensiva. Entrambe le formazioni hanno giocatori di qualità e proveranno a imporre il proprio gioco sin dai primi minuti. Il derby della Capitale è sempre uno degli appuntamenti più attesi dai tifosi, e le due squadre daranno il massimo per conquistare il passaggio ai quarti di finale. Sarà interessante vedere quale allenatore e quale squadra riusciranno a prevalere in questo confronto tanto atteso.

LAZIO ROMA, LE QUOTE

Difficile scommettere in un derby ma chi ha il cuore forte in questa diretta di Lazio Roma potrà contare su delle quote molto intriganti: 1,8 per la vittoria della Lazio, la quota più alta data dal bookmaker Eurobet, mentre il segno X che equivale al pari è a 3 su Betclic. La vittoria della Roma, leggermente favorita è di 1,7.











