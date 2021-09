DIRETTA/ Lazio Roma video streaming tv: precedenti, numeri e curiosità del derby

DIRETTA LAZIO ROMA: I TESTA A TESTA

Impossibile riassumere in poche righe la meravigliosa storia che ci accompagna verso la diretta di Lazio Roma, ci limitiamo allora a ricordare i numeri degli ultimi dieci derby della Capitale, giocati dall’aprile 2017 in poi. I numeri concedono una leggerissima superiorità alla Roma, che ha infatti conquistato quattro vittorie a fronte di tre successi della Lazio più altrettanti pareggi, ma la differenza è minima. Molte di queste partite sono state ricche di gol – ben sei sarebbero state Over 2,5 per dirla in gergo delle scommesse e c’è un solo 0-0, domenica 15 aprile 2018.

Nello scorso campionato 2020-2021, gli esiti dei due derby sono stati clamorosamente opposti: all’andata, venerdì 15 gennaio 2021, ci fu un vero e proprio trionfo della Lazio, che si impose per 3-0; la rivincita della Roma è maturata al ritorno, vinto dai giallorossi per 2-0 sabato 15 maggio scorso, esattamente quattro mesi più tardi. Cosa succederà in questo nuovo capitolo di una sfida eterna come la città? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA LAZIO ROMA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Roma sarà più correttamente una diretta streaming video sulla piattaforma DAZN, che da questa stagione detiene i diritti per trasmettere in esclusiva l’intero campionato di Serie A. Questa non è una delle partite che saranno visibili anche su Sky, di conseguenza il punto di riferimento sarà esclusivamente DAZN visibile tramite l’app su smart tv o pc o con l’ausilio di dispositivi mobili come tablet o smartphone.

LAZIO ROMA: GIALLOROSSI SENZA PELLEGRINI…

Lazio Roma, in diretta domenica 26 settembre 2021 alle ore 18.00 presso lo stadio Olimpico di Roma, sarà una sfida valevole per la sesta giornata d’andata del campionato di Serie A. Crocevia delicato come sempre è il derby della Capitale: la Lazio continua a fare fatica, a Torino la squadra di Maurizio Sarri ha messo in fila il secondo pareggio consecutivo rimontando i granata al 91′ con un rigore di Ciro Immobile. La squadra sembra mal adattarsi ai nuovi dettami del calcio del tecnico che chiede pazienza sperando che la stracittadina possa essere un match della svolta nel suo nuovo cammino alla guida dei biancazzurri.

E’ esattamente la stessa speranza anche per José Mourinho, che ha vinto però quattro delle prime cinque partite della Roma in campionato, riscattando lo scivolone di Verona col successo nel turno infrasettimanale all’Olimpico contro l’Udinese. Anche per i giallorossi la vittoria nel derby sarebbe una svolta, e lo sarebbe anche dal punto di vista della classifica visto che i punti di vantaggio sulla Lazio sono già 4. Lazio vincente nell’ultimo derby giocato da ospitante, 3-0 con gol di Immobile e doppietta di Luis Alberto. Il 4 dicembre 2016 l’ultima vittoria giallorossa in un Lazio-Roma, reti di Strootman e Nainggolan.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ROMA

Le probabili formazioni della diretta Lazio Roma, match che andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma. Per la Lazio, Maurizio Sarri schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; S. Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, F. Anderson. Risponderà la Roma allenata da José Mourinho con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori; Cristante, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Olimpico di Roma, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Lazio con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo della Roma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.60.

