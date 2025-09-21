Diretta Lazio Roma streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live del derby capitolino di Serie A, oggi 21 settembre 2025

DIRETTA LAZIO ROMA (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Un tuffo nella storia del derby è doveroso negli ultimi minuti verso la diretta Lazio Roma, un lunch match di lusso per la domenica di Serie A. Nel massimo campionato possiamo contare 162 precedenti, con la Roma in vantaggio grazie a cinquantotto vittorie a fronte di quarantadue successi per la Lazio, anche se la maggioranza relativa va assegnatari pareggi, che sono infatti ben sessantadue.

Negli ultimi anni invece il confronto è diventato davvero equilibrato: i pareggi sono solamente due negli ultimi dieci derby giocati, ma le altre otto sfide ci hanno dato quattro successi per parte. La Roma aveva fatto meglio nello scorso campionato, con la grande gioia della vittoria per 2-0 nel derby d’andata in casa domenica 5 gennaio 2025, mentre il ritorno vide il pareggio per 1-1 domenica 13 aprile scorso, in quel caso come oggi in casa biancoceleste, naturalmente l’ultimo precedente per la diretta Lazio Roma fino ad ora! LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Pedro, Dia, Zaccagni. ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Rensch, Cristante, Koné, Pellegrini Angeliño; Soulé, Ferguson. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA LAZIO ROMA: DERBY DELLA CAPITALE A PRANZO

Collocazione particolare ma appuntamento imperdibile, la diretta Lazio Roma infatti ci farà compagnia già alle ore 12.30 essendo il lunch match di oggi, domenica 21 settembre 2025. Nella capitale molte famiglie forse non mangeranno, o lo faranno davanti alla tv o aspetteranno il fischio finale, sperando che il pranzo posticipato diventi una festa.

Siamo solamente alla quarta giornata di Serie A, ma il derby potrebbe già essere un bivio per entrambe le squadre, come d’altronde è inevitabile a Roma, dove vale mezza stagione (o quasi). Questo potrebbe essere vero soprattutto per la Lazio di Maurizio Sarri, che ha già perso due partite su tre e quindi ha bisogno di una svolta.

C’è stata la bellissima vittoria per 4-0 contro il Verona, che però è stata preceduta dalla sconfitta d’esordio a Como e seguita dal ko in casa del Sassuolo dopo la sosta, quindi per la Lazio serve la continuità, d’altronde settembre è cominciato male anche per la Roma di Gian Piero Gasperini, che ha salutato la testa della classifica.

Dopo le due vittorie ad agosto, infatti, settimana scorsa i giallorossi hanno perso in casa contro il Torino, una brusca frenata per le ambizioni della Roma. Il derby potrebbe rilanciarle, ma attenzione, perché una sconfitta nella diretta Lazio Roma vorrebbe dire per entrambe il secondo ko consecutivo, oltre alla delusione che fa sempre male di cedere ai cugini…

LAZIO ROMA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Per chi non sarà all’Olimpico, la diretta Lazio Roma in tv sarà una diretta streaming video garantita in esclusiva per gli abbonati alla piattaforma Dazn.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ROMA

Le condizioni fisiche di Rovella e Castellanos sono al centro dell’attenzione per Maurizio Sarri nelle probabili formazioni per la diretta Lazio Roma. Il modulo è il 4-3-3, in porta Provedel protetto da Marusic, Gila, Romagnoli e Tavares da destra a sinistra; a centrocampo con Guendouzi e Dele-Bashiru potrebbe quindi esserci Cataldi, in attacco la certezza è Zaccagni a sinistra, con Dia favorito come centravanti e il ballottaggio Cancellieri-Pedro, grande ex del derby.

In casa Roma spicca l’assenza di Dybala per Gian Piero Gasperini, nel modulo 3-4-2-1 giallorosso è quasi tutto chiaro. In porta Svilar; difesa a tre con Hermoso, Mancini e N’Dicka; a centrocampo da destra a sinistra ci aspettiamo titolari Wesley, Konè, Cristante e Angelino; sulla trequarti è certo Soulè, mentre El Aynaoui ed El Shaarawy si giocano l’altra maglia a disposizione alle spalle del centravanti, che dovrebbe essere Ferguson.

PRONOSTICO E QUOTE

Pronostico come sempre incerto nel derby, con quote molto simili per le tre opzioni: la diretta Lazio Roma potrebbe vedere leggermente favoriti i giallorossi (segno 2 a 2,65), ma sono lì anche il segno 1, quotato a 2,85, ed infine il pareggio che varrebbe esattamente 3,00 volte la giocata.