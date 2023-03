Diretta/ Lazio Roma streaming video tv: derby da Champions (Serie A)

DIRETTA LAZIO ROMA: OLIMPICO DA TUTTO ESAURITO!

Lazio Roma, in diretta domenica 19 marzo 2023 alle ore 18.00 presso lo stadio Olimpico di Roma, sarà una sfida valida per la 27^ giornata del campionato di Serie A. Derby da Champions con la Lazio terza in classifica dopo l’ultimo pareggio di Bologna ma che arriva all’appuntamento con le scorie portate dall’eliminazione negli ottavi di finale di Conference League, dopo la doppia sconfitta subita contro gli olandesi dell’AZ Alkmaar.

La Roma invece in Europa League si è guadagnata i quarti di finale eliminando la Real Sociedad, ma dopo l’inaspettata sconfitta interna contro il Sassuolo è scivolata al quinto posto in classifica, anche se tra l’Inter seconda e i giallorossi quinti ci sono comunque solo 3 lunghezze di distanza. All’andata Lazio vincente nel derby grazie a una rete di Felipe Anderson, i biancazzurri hanno vinto anche l’ultimo precedente casalingo contro la Roma, 3-2 il 26 settembre 2021 in quella che fu la prima sfida tra Sarri e Mourinho come allenatori delle due squadre della Capitale.

LAZIO ROMA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Roma non è disponibile sui canali della nostra televisione: per assistere al match sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento a DAZN, che copre tutte le partite della nostra Serie A e ne “fornisce” tre per giornata al satellite, come da accordo sui diritti tv. Pertanto la visione di Lazio Roma sarà in diretta streaming video – tramite PC, tablet e smartphone – ma si potrà anche utilizzare una smart tv dotata di connessione a internet o, in alternativa, i canali del decoder di Sky a patto chiaramente di essere abbonati a entrambi i servizi.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ROMA

Le probabili formazioni della diretta Lazio Roma match che andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma. Per la Lazio, Maurizio Sarri schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. Risponderà la Roma allenata da José Mourinho con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

LAZIO ROMA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lazio Roma, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria della Lazio con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo della Roma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.75.

