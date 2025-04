DIRETTA LAZIO ROMA, UN DERBY DAL SAPORE EUROPEO

Si gioca domenica 13 aprile 2025 alle ore 20:45 la diretta Lazio Roma. Presso lo Stadio Olimpico della Capitale i biancocelesti tornano in campo dopo la brutta sconfitta esterna patita in settimana contro il Bodo/Glimt che potrebbe averne compromesso il cammino nella fase finale dell’Europa League. Gli uomini di mister Baroni sono comunque in sesta posizione con cinquantacinque punti e quindi, se il campionato dovesse finire così, sarebbero qualificati al turno preliminare di Conference League ma la distanza dalla Juventus, dal Bologna e dall’Atalanta è davvero esigua, consentendo alla compagine di Formello di puntare ancora ad un piazzamento in Champions League.

Chi vorrebbe raggiungere lo stesso obiettivo è proprio la Roma, appena sotto in settima posizione con cinquantatre punti. Gli uomini di mister Ranieri si sono dati parecchio da fare per risalire la graduatoria dopo una prima parte di stagione molto più che travagliata anche se la Fiorentina ed il Milan incombono per metter loro i bastoni tra le ruote. Nello scorso turno di Serie A i giallorossi sono stati bloccati sul pareggio in casa dalla Juventus.

DIRETTA LAZIO ROMA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Il posticipo domenicale che vede in programma la diretta Lazio Roma è disponibile in esclusiva su DAZN. Collegatevi al sito web o all’applicazioni ufficiali per cercare di non perdervi nemmeno un istante di questa sfida. Il derby sarà trasmesso in televisione sul canale Zona Dazn 214 per coloro i quali hanno modo di selezionarlo.

LAZIO ROMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Lazio Roma ci permettono di indicare un 4-2-3-1 con Provedel, Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini, Guendouzi, Rovella, Isaksen, Dia, Zaccagni e Castellanos per i padroni di casa di mister Baroni, orfani degli indisponibili Ibrahimovic, Patric e Nuno Tavares. Niente derby invece sul fronte opposto per Abdulhamid e Dybala che dovranno assistere alla prova dei loro compagni guidati da mister Ranieri, il quale utilizzerà quasi sicuramente il modulo 3-4-2-1 con Svilar, Mancini, Hummels, Ndicka, Saelemaekers, Paredes, Koné, Angeliño, Soulé, El Shaarawy e Dovbyk dal primo minuto.

DIRETTA LAZIO ROMA, LE QUOTE

E’ difficile indicare un vincitore prima dell’inizio del match per la diretta Lazio Roma anche analizzando le quote proposte dai bookmakers per l’esito finale di questo derby. Prendendo ad esempio in considerazione quanto offerto da Snai, è evidente che i giallorossi, forse perchè non hanno dovuto giocare in settimana, sono favoriti con il 2 pagato a 2.60. Il successo biancoceleste è invece fissato a 2.90 mentre l’opzione meno probabile è rappresentata dal pareggio con l’x quotato appunto a 2.95.