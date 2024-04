DIRETTA/ Lazio Salernitana video streaming tv: mancano i pareggi in Serie A! (oggi 12 aprile 2024)

DIRETTA LAZIO SALERNITANA: TESTA A TESTA

Lazio Salernitana non hanno mai ottenuto un pareggio in Serie A, con cinque vittorie per i biancocelesti e quattro per i granata. La Lazio ha iniziato il mandato di Igor Tudor con una vittoria e una sconfitta nelle prime due partite di Serie A. L’ultima volta che la Lazio aveva subito due sconfitte nelle prime tre partite di campionato con un nuovo allenatore risale a agosto-settembre 2014, all’inizio della gestione Pioli. La Salernitana ha avuto un rendimento deludente nel 2024, ottenendo solo tre punti in campionato (3 pareggi, 10 sconfitte), il peggior risultato tra le squadre delle principali cinque leghe europee e relative seconde divisioni nello stesso periodo.

Inoltre, nelle due stagioni precedenti in Serie A, la Salernitana era arrivata a sette trasferte senza segnare. Con soli 37 gol segnati dopo 31 partite giocate in questa stagione di Serie A, la Lazio ha il suo peggior rendimento realizzativo a questo punto del campionato dal 2009/10, quando aveva segnato solo 27 gol. Nel girone di ritorno di questa stagione, Lazio (42) e Salernitana (35) sono tra le quattro squadre di Serie A che hanno tentato meno tiri nello specchio, insieme a Monza (41) ed Empoli (40). (agg. di Fabio Belli)

LAZIO SALERNITANA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Chi desiderasse vedere la sfida tra Lazio e Salernitana in diretta Tv deve essere munito di abbonamento a DAZN che detiene la trasmissione di questa partita in esclusiva e non rientra nel novero di quelle partite di Serie A che vengono trasmsse contemporaneamente anche su Sky.

Se invece vi trovate in giro e non siete davanti a un televisore nessun problema: potrete vedere Lazio Salernitana in diretta streaming video sempre solo attraverso l’abbonamento a DAZN comodamente sui dispositivi smartphone, tablet, pc e console di gioco. Per chi è abbonato DAZN tramite Sky, al costo di 5 euro al mese, può aggiungere Zona DAZN e vedere direttamente su Sky tramite DAZN la partita. Chi invece è dotato di decoder Sky Q può accedere tramite le App a quella di DAZN.

CAMPANI QUASI CONDANNATI

La diretta Lazio Salernitana, in programma venerdì 12 aprile alle ore 20:45, racconta della 32esima giornata di Serie A. I capitolini arrivano dalla cocente sconfitta contro la Roma nel derby deciso da Mancini. Si tratta della terza sconfitta nelle ultime cinque dopo quella contro la Juventus in Coppa Italia e Udinese in campionato.

La Salernitana è la squadra messa peggio nel nostro massimo campionato. Una leggera reazione c’è stata nello scorso turno dov’è passata da perdere 2-0 col Sassuolo a pareggiare 2-2 con Candreva e Maggiore, ma la strada verso la salvezza è lunghissima e manca poco tempo: 12 punti di distacco dal Verona 17esimo a sette giornate dalla fine.

LAZIO SALERNITANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Lazio Salernitana vedono i padroni di casa schierarsi col 3-4-2-1. In porta Mandas, difesa a tre con Patric, Casale e Gila. A centrocampo spazio a Marusic, Guendouzi, Vecino e Felipe Anderson mentre Luis Alberto e Kamada supporteranno Castellanos.

La Salernitana replica col 4-4-1-1. Tra i pali Costil, retroguardia composta da Pierozzi, Manolas, Pirola e Bradaric. Nella zona nevralgica del campo agiranno Tchaouna, Coulibaly, Maggiore e Vignato. Candreva sarà il trequartista alle spalle di Simy.

LAZIO SALERNITANA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Lazio Salernitana danno favorita la squadra di casa a 1.33. Secondo bet365, la X è data a 5 mentre il 2 fisso a 10.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nel match, è offerto a 1.73 contro il 2.10 dell’Under. Infine Gol e No Gol sono dati a 2.05 e 1.70.











