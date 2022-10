Diretta Lazio Salernitana/ Streaming video tv: Sarri senza Immobile (Serie A)

DIRETTA LAZIO SALERNITANA: PER LOTITO UN DERBY DEL CUORE!

Lazio Salernitana, in diretta domenica 30 ottobre 2022 alle ore 18.00 dallo stadio Olimpico di Roma, sarà una sfida valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023. I biancocelesti per restare nelle zone alte, gli ospiti per mettere fieno in cascina: obiettivi diversi ma stessa voglia di portare a casa i tre punti.

La Lazio è terza con 24 punti in undici partite, frutto di sette vittorie, tre pareggi e una sconfitta. La formazione di Sarri è reduce dall’ottima vittoria esterna per 0-2 contro l’Atalanta. La Salernitana, invece, è a quota 13 punti, raccolti grazie a tre vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte. Piatek e compagni nell’ultimo turno hanno vinto 1-0 contro lo Spezia.

COME VEDERE LA PARTITA LAZIO SALERNITANA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La diretta Lazio Salernitana non sarà una di quelle che per questa 12^ giornata di campionato verranno trasmesse sui canali della televisione satellitare. Di conseguenza l’unico modo per assistere a Lazio Salernitana sarà quello della diretta streaming video, tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione del massimo campionato di calcio, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO SALERNITANA

Qualche ballottaggio ancora da valutare per Maurizio Sarri e Davide Nicola, ma è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Lazio Salernitana. Partiamo dalla formazione biancoceleste, in campo con il 4-3-3: Provedel, Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino, Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. 3-5-2 invece per i campani: Sepe, Gyomber, Daniliuc, Fazio, Candreva, Coulibaly, Radovanovic, Vilhena, Mazzocchi, Dia, Bonazzoli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Lazio Salernitana vedono nettamente favorita la compagine capitolina. Andiamo a conoscere le quotazioni grazie ai numeri di Eurobet: la vittoria della Lazio è a 1,48, il pareggio è a 4,50, mentre il successo della Salernitana paga 6,40 volte la posta. Passiamo adesso alle scommesse sul numero di gol: Over 2,5 a 1,55 e Under 2,5 a 2,30. Simili le quote di Gol e No Gol, rispettivamente 1,68 e 2,05.

