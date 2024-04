Diretta/ Lazio Sampdoria Primavera streaming video e tv. Biancazzurri per reagire (1 aprile 2024)

Lazio Sampdoria Primavera in diretta lunedì 1 aprile 2024 alle ore 11.00 presso lo stadio Mirko Fersini di Formello sarà una sfida valida per la ventisettesima giornata del campionato Primavera 1. Biancazzurri chiamati a reagire dopo la sconfitta nello scontro diretto contro il Milan: dopo tre vittorie consecutive la marcia della Lazio si è di nuovo fermata e ora la formazione capitolina è chiamata a gestire quattro punti di vantaggio per partecipare ai play off.

Dall’altra parte non può permettersi di lasciare punti per strada con disinvoltura la Sampdoria, sconfitta in casa dal Verona nell’ultima uscita e ora vicina all’ultimo posto e alla prospettiva di una clamorosa retrocessione. I punti di vantaggio dei blucerchiati rispetto a Bologna e Frosinone sono solo quattro e una sconfitta anche al “Fersini” aprirebbe scenari da horror per il finale di stagione della compagine genovese.

LAZIO SAMPDORIA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Sampdoria Primavera sarà più correttamente una diretta streaming video, ma le modalità sono ormai perfettamente note a tifosi ed appassionati di calcio, dal momento che il match sarà trasmesso da Sportitalia, l’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Lazio Sampdoria Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia cliccando sullo streaming del canale Solocalcio, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO SAMPDORIA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Lazio Sampdoria Primavera, match che andrà in scena allo stadio Mirko Fersini di Formello. Per la Lazio, Stefano Sanderra schiererà la squadra con un 4-4-1-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Magro; Bedini, Petta, Ruggeri, Milani; Di Tommaso, Coulibaly, Nazzaro, Sana Fernandes; Napolitano; Sulejmani. Risponderà la Sampdoria allenata da David Sassarini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Scardigno; Buyla, D’Amore, Devic, Langella; Alesi, Conti, Valisena; Ntanda, Polli, Lemina.

LAZIO SAMPDORIA PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lazio Sampdoria Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria della Lazio con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.65, mentre l’eventuale successo della Sampdoria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.70.











