Diretta Lazio Sampdoria Primavera/ Streaming video tv: capitolini in crescita

Lazio Sampdoria Primavera, diretta dall’arbitro Eugenio Scarpa di Collegno oggi pomeriggio, lunedì 17 febbraio 2020 alle ore 13.00, sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata del campionato Primavera 1. Arriviamo a Lazio Sampdoria Primavera con i biancocelesti reduci da 2 vittorie consecutive che valgono oro, entrambe in trasferta: 2-4 al Pescara e 1-3 all’Empoli, l’attacco laziale si è risvegliato e la squadra di Menichini è balzata a un buon margine dalla zona play out e non lontana dalla zona play off, ovvero dal sesto posto occupato proprio dalla Sampdoria. Battere i blucerchiati permetterebbe alla Lazio di sognare, con la Sampdoria che superando di misura il Pescara in casa nell’ultimo turno di campionato ha comunque prolungato una serie positiva che dura da ben 8 partite. All’andata furono i genovesi da avere la meglio sulla Lazio, 2-1 con i gol decisivi di D’Amico e Pompetti.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Sampdoria Primavera sarà trasmessa in esclusiva da Sportitalia, sul canale numero 60 del digitale terrestre oppure in caso di esigenze di palinsesto sul proprio canale tematico SI Solo Calcio. Quest’ultimo si può vedere collegandosi tramite smart tv con l’apposito telecomando oppure in diretta streaming video via internet, collegandosi tramite pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito sportitalia.com. L’emittente detiene infatti i diritti in esclusiva di tutte le gare del campionato Primavera 1 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO SAMPDORIA PRIMAVERA

Andiamo adesso ad analizzare le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Lazio Sampdoria Primavera, lunedì 17 febbraio 2020 alle ore 13.00, sfida valevole per la diciannovesima giornata del campionato. La Lazio allenata da Menichini dovrebbe scegliere il 4-3-1-2 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Alia; Armini, Cipriano, Kalaj, Falbo; Bertini, Bianchi, Marino; Shoti; Nimmermeer, Moro. La Sampdoria guidata in panchina da Cottafava sarà chiamata a rispondere con un 3-4-3 così disposto sul rettangolo verde: Raspa; Angilieri, Rocha, Veips; Askildsen, Canovi, Francofonte, Siatonuis; Prelec, D’Amico, Balde.



