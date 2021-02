Diretta/ Lazio Sampdoria (Serie A) streaming video tv: Inzaghi, settimana difficile

DIRETTA LAZIO SAMPDORIA: RANIERI GIOCA IL “SUO” DERBY!

Lazio Sampdoria, in diretta sabato 20 febbraio 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Olimpico di Roma, sarà una sfida valevole per la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A. Settimana difficile per Simone Inzaghi che oltre a gestire il ko in casa dell’Inter, che ha interrotto una serie di 6 vittorie consecutive in campionato per la Lazio, ha dovuto anche affrontare le preoccupazioni per il caso-tamponi che ha portato al deferimento del club. In più, l’infortunio di Radu in difesa ha ridotto ulteriormente le alternative in un reparto già colpito dalla defezione di Luiz Felipe. La Lazio però resta in piena zona Champions e in più guarda con emozione alla serata di gala che martedì prossimo Immobile e compagni dovranno affrontare contro i campioni del mondo del Bayern Monaco, negli ottavi di finale di Champions League.

La Sampdoria proverà ad affrontare di questi tanti fattori di distrazione dopo la brillante vittoria contro la Fiorentina che ha portato i blucerchiati a quota 30 punti. Gli ex Candreva e Keita cercheranno lo scherzetto, anche se per la Samp l’insidia può essere rappresentata da una classifica ormai a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione, ma ancora non abbastanza florida per avere ambizioni europee.

DIRETTA LAZIO SAMPDORIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Sampdoria sarà garantita agli abbonati sui canali di Sky, perché si tratta di una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmesse in esclusiva dalla pay tv satellitare. Di conseguenza, gli abbonati avranno a disposizione anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto come di consueto da Sky Go tramite sito e app.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO SAMPDORIA

Le probabili formazioni della sfida tra Lazio e Sampdoria allo stadio Olimpico. I padroni di casa allenati da Simone Inzaghi scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Claudio Ranieri con un 4-4-1-1 così disposto dal primo minuto: Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Thorsby, Jankto; Damsgaard; Keita.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Lazio Sampdoria: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 1.70 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 4.75 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 4.00 volte l’importo scommesso.

