Diretta Lazio Sampdoria/ Streaming video tv: entrambe reduci da un successo (Serie A)

DIRETTA LAZIO SAMPDORIA: ENTRAMBE VINCENTI NELLO SCORSO TURNO

Lazio Sampdoria, in diretta sabato 7 maggio alle ore 20:45 dallo stadio Olimpico di Roma, è valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A. I biancocelesti sono reduci dalla vittoria conquistata all’ultimo minuto sul campo dello Spezia, in cui si sono imposti con il punteggio di 3-4. La squadra di Maurizio Sarri, grazie a questo risultato è rimasta in zona Europa League, staccando la Fiorentina di 3 punti.

La Sampdoria arriva alla gara dell’Olimpico, dopo il successo nel derby della Lanterna contro il Genoa, vinto 1-0 grazie al gol di Sabiri e al rigore parato da Audero a Criscito nei minuti di recupero. Con i 3 punti conquistati, la squadra di Marco Giampaolo ha allontanato la zona retrocessione, portandosi in quindicesima posizione a quota 33 punti. Nella gara di andata, giocata al Ferraris, la Lazio si è imposta con un secco 1-3 sui blucerchiati.

DIRETTA LAZIO SAMPDORIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Lazio Sampdoria di Serie A, è una delle tre partite trasmesse da Sky Sport. Per poter visionare la gara in questione è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio. Di conseguenza, è possibile vedere la diretta Lazio Sampdoria anche in streaming video tramite l’applicazione Sky Go. In alternativa, la partita sarà trasmessa dalla piattaforma Dazn. In questo caso sarà in diretta streaming video, ma è possibile accedere al contenuto anche tramite Smart Tv. Anche in questo caso è necessario disporre dell’abbonamento al servizio.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI LAZIO SAMPDORIA

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Lazio Sampdoria, le quali si affronteranno sul terreno dello stadio Olimpico di Roma, nella sfida valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A. L’allenatore biancoceleste, Maurizio Sarri, dovrebbe optare per il consueto modulo 4-3-3. A difendere la porta della Lazio, dovrebbe esserci ancora Strakosha, mentre in attacco Zaccagni dovrebbe completare il reparto con Immobile e Felipe Anderson. Questa la probabile formazione titolare della Lazio: Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

L’allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo dovrebbe schierare i blucerchiati con il classico modulo 4-3-1-2. Ecco la probabile formazione titolare dei liguri, la quale dovrebbe scendere in campo dal primo minuto nella trasferta che giocherà allo stadio Olimpico di Roma: Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Candreva, Rincon, Thorsby; Sabiri; Quagliarella, Caputo.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Lazio Sampdoria di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. Partono favoriti i padroni di casa, con la vittoria della Lazio, abbinata al segno 1, quotata 1.45. L’eventuale risultato finale di parità, con il segno X proposto a 4.75. Il successo esterno della Sampdoria, con segno 2, è quotato 6.25.

