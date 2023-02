Diretta/ Lazio Sampdoria video streaming tv: Stankovic torna a Roma (Serie A)

DIRETTA LAZIO SAMPDORIA: SFIDA DELICATA

La diretta Lazio Sampdoria, in programma lunedì 27 febbraio alle ore 20:45, racconta di un monday night parecchio importante per le due squadre. La differenza in classifica è abissale come raccontano i trentuno punto di distacco, ma entrambe le squadre seppur per obiettivi e ambizioni diverse, non possono permettersi passi falsi. I biancocelesti, tornati a vincere in campionato con la Salernitana dopo tre gare di fila senza successo, hanno ipotecato in settimana il passaggio del turno in Conference League grazie allo 0-0 col Cluj (1-0 complessivo).

Per la Sampdoria è buio pesto e la sconfitta interna col Bologna, incassando per giunta il 2-1 al novantesimo, è stato un brutto colpo da digerire. Situazione sportivamente drammatica per i blucerchiati che non vincono dal 4 gennaio con una striscia tuttora aperta di sette gare senza vittoria più l’eliminazione dalla Coppa Italia.

In casa la Lazio non sempre ha raccolto gioie, soprattutto nell’ultimo periodo con due pareggi e una sconfitta nelle ultime quattro gare casalinghe. L’Olimpico ha regalato agli uomini di Sarri ventuno punto in dodici partite, dividendo equamente le vittorie con l’accoppiata pareggio-sconfitta. Quartultima invece la Sampdoria per andamento esterno con due vittorie, due pareggi e soprattutto sette sconfitte lontano dal Ferraris con appena otto punti conquistati.

LAZIO SAMPDORIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della sfida Lazio Sampdoria sarà visibile sia su Dazn che su Sky Sport. Per quanto riguarda la piattaforma streaming bisognerà avere l’iscrizione all’abbonamento scegliendo tra pass annuale o mensile. Se invece la si vuole vedere attraverso l’emittente televisiva, anche qui previo abbonamento al pacchetto Calcio, i canali di riferimento sono Sky Sport Serie A (numero 202) e Sky Sport (numero 251)

La visione della diretta Lazio Sampdoria è inoltre trasmessa in streaming video e si potrà anche qui scegliere se vederla sull’app di Dazn o Sky Go su smart tv, computer, smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo elettronico supportato. Per Dazn, esiste la possibilità di assistere all’evento anche su console.

LAZIO SAMPDORIA PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Lazio Sampdoria vedono i biancocelesti schierarsi con il consueto 4-3-3 di Maurizio Sarri. Tra i pali Provedel con Marusic, Casale, Patric e Hysaj sulla linea difensiva. In cabina di regia agirà Cataldi con ai suoi lati Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Non varia il tridente da quello standard di questa stagione con Zaccagni-Immobile-Felipe Anderson che avranno il compito di scardinare la difesa di Stankovic,

La Sampdoria risponde col 3-4-1-2. In porta Audero. mentre la difesa a tre sarà formata da Amione, l’ex Udinese Nuytinck e Murillo. Leris e Augello saranno gli esterni con Winks e Cuisance nella zona nevralgica del campo. Il trequartista sarà Djuricic che dovrà servire al meglio il tandem offensivo Gabbiadini-Lammers.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Lazio Sampdoria vedono i padroni di casa nettamente favoriti con una quota di 1.45. Sempre Snai vede il pareggio offerto a 4.50 mentre il “due fisso” è offerto a 7.75.

Il segno Goal, vale a dire entrambe le squadre a segno, è dato a 2.05 mentre il No Gol è a 1.70. L’Over 2.5 è quotato a 1.85, poco meno dell’1..87 relativo all’Under. Le possibilità di vedere la Samp uscire imbattuta dall’Olimpica non è altissima secondo le quote e la quota a 2.70 è la dimostrazione.

