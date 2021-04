DIRETTA LAZIO SASSUOLO PRIMAVERA/ Streaming video tv: i precedenti del big match

DIRETTA LAZIO SASSUOLO PRIMAVERA: TESTA A TESTA

Avviciniamoci alla diretta di Lazio Sassuolo Primavera provando adesso a dire qualcosa di più circa la storia di questa partita. Potremmo ad esempio osservare che, dal 2012 ad oggi, si contano appena sei precedenti ufficiali, che vedono comunque la Lazio Primavera nettamente in vantaggio sui pari età del Sassuolo: abbiamo infatti tre successi dei biancocelesti, due pareggi e una sola vittoria per il Sassuolo, che risale al colpaccio in trasferta per 0-2 di domenica 26 gennaio 2020. Da notare che anche due vittorie su tre della Lazio sono arrivate in trasferta, dunque potremmo concludere che il fattore campo è in realtà uno svantaggio in Lazio Sassuolo Primavera. Ai capitolini l’onere di provare a smentire questo dato tornando a vincere in casa contro il Sassuolo, mentre naturalmente gli emiliani proveranno a dimostrare ancora una volta che chi gioca in trasferta ha un vantaggio in questa partita. Ricordiamo infine la sfida d’andata del campionato in corso: dobbiamo tornare a domenica 18 ottobre 2020, ormai ben sei mesi fa esatti, per raccontare del pareggio per 2-2 in casa del Sassuolo. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Empoli Sampdoria Primavera (risultato finale 2-2) Trimboli trova il pari!

DIRETTA LAZIO SASSUOLO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Sassuolo Primavera sarà garantita da Sportitalia, che è la casa del Campionato Primavera 1, sul proprio canale SI Solocalcio in chiaro per tutti, oppure sarà disponibile anche la diretta streaming video accessibile tramite il sito Internet www.sportitalia.com oppure l’app di Sportitalia.

Diretta/ Cagliari Fiorentina primavera (risultato 0-0) streaming tv: si gioca!

OSPITI LANCIATI!

Lazio Sassuolo Primavera, in diretta alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 18 aprile 2021, sarà il posticipo che chiuderà il programma della diciannovesima giornata del campionato Primavera 1. Presentando dunque questa diretta di Lazio Sassuolo Primavera, possiamo ricordare innanzitutto che il Sassuolo arriva dalla vittoria per 1-0 contro il Cagliari ottenuta nella scorsa giornata in casa propria dai neroverdi emiliani, mentre la Lazio aveva visto rinviata la partita contro il Bologna e di conseguenza non gioca dalla brutta sconfitta pasquale contro la Sampdoria.

Per trovare un risultato più felice, dobbiamo tornare al 21 marzo scorso e alla vittoria per 3-0 contro il Torino. La classifica certifica che questo non è un campionato felice per la Lazio Primavera, che ha appena 14 punti contro i ben 29 raccolti dal Sassuolo. La partita di oggi confermerà i valori espressi finora nel corso del torneo? Vedremo che cosa succederà in Lazio Sassuolo Primavera…

Diretta/ Spal Bologna Primavera (risultato finale 2-2) video tv: i gol nella ripresa!

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO SASSUOLO PRIMAVERA

Diamo adesso uno sguardo a quelle che potrebbero essere le probabili formazioni di Lazio Sassuolo Primavera. Disegniamo per la compagine biancoceleste un modulo 4-3-1-2 che dovrebbe prevedere Pereira in porta e davanti a lui la difesa a quattro formata da Floriani, Franco, Armini e Ndrecka; a centrocampo i tre possibili titolari sono Czyz, Bertini e Marino, poi ecco il trequartista Shebu alle spalle dei due attaccanti, Moro e Castigliani. Modulo 3-5-2 di riferimento invece per gli ospiti del Sassuolo Primavera, che potrebbero scendere in campo con Piccinini, Arabat e Flamingo nella difesa a tre davanti al portiere Vitale; ecco poi il folto centrocampo a cinque con Paz, Marginean, Mercati, Artioli e Saccani da destra a sinistra, infine Mattioli e Samele potrebbero essere i due titolari nell’attacco neroverde.

© RIPRODUZIONE RISERVATA