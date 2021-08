Diretta Lazio Sassuolo/ Streaming video tv: amichevole di lusso allo Stirpe

DIRETTA LAZIO SASSUOLO: SFIDA DA SERIE A!

Lazio Sassuolo, in diretta questa sera sabato 14 agosto 2021 alle ore 19.30 dallo stadio Benito Stirpe di Frosinone, sarà una affascinante sfida amichevole in avvicinamento all’inizio del campionato di Serie A, di cui biancocelesti e neroverdi saranno attesi protagonisti. La Lazio, affidandosi a Maurizio Sarri come nuovo allenatore, ha fatto una scelta molto chiara: gli obiettivi del club del presidente Claudio Lotito sono ambiziosi. Settimana scorsa è arrivata una vittoria in Olanda contro il Twente, ora ecco un gustoso antipasto della prossima Serie A contro l’intrigante Sassuolo di Alessio Dionisi, chiamato a raccogliere la bella eredità lasciata in Emilia dall’ex allenatore Roberto De Zerbi. I neroverdi sabato scorso hanno vinto per 3-1 contro il Vicenza un’amichevole di buon livello, ma naturalmente contro la Lazio l’asticella sarà ancora più alta. La diretta di Lazio Sassuolo promette dunque di offrirci spunti molto interessanti: che cosa succederà stasera allo stadio di Frosinone?

DIRETTA LAZIO SASSUOLO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Sassuolo dovrebbe essere trasmessa sui canali di Sky Sport per gli abbonati alla piattaforma satellitare e in quel caso sarebbe disponibile anche la diretta streaming video tramite il servizio Sky Go. In alternativa, ricordiamo pure che le due società offriranno aggiornamenti sulla partita amichevole di Frosinone tramite i siti Internet e i profili social ufficiali di Lazio e Sassuolo.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO SASSUOLO

Parlando adesso delle probabili formazioni di Lazio Sassuolo, prendiamo come punto di partenza le formazioni titolari che i due allenatori Maurizio Sarri ed Alessio Dionisi avevano scelto settimana scorsa, in occasione delle precedenti uscite in amichevole di Lazio e Sassuolo. I biancocelesti, impegnati in Olanda sul campo del Twente, avevano adottato un 4-3-3 di partenza con Reina in porta; davanti a lui la difesa a quattro formata da destra a sinistra da Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi e Hysaj; ecco poi Milinkovic Savic, Leiva e Akpa Akpro nel terzetto di centrocampo ed infine Felipe Anderson, Immobile e Moro nel tridente d’attacco. Per il Sassuolo di mister Dionisi contro il Vicenza invece il modulo di partenza era stato il 4-2-3-1 con in porta Consigli; difesa a quattro con Toljan, Ayhan, Ferrari e Kyriakopoulos da destra a sinistra; in mediana la coppia formata da Frattesi e Maxime Lopez; sulla trequarti il trio formato da Haraslin, Djuricic e Traore alle spalle della prima punta Caputo.

