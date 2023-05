Diretta/ Lazio Sassuolo (risultato 0-0) streaming video tv: out Milinkovic, si gioca

DIRETTA LAZIO SASSUOLO (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Diretta di Lazio Sassuolo che presenta la formazione di Maurizio Sarri ospitare gli uomini di Alessio Dionisi che potrà fare affidamento su Domenico Berardi. Il numero 10 dei neroverdi ha siglato la rimonta vincente contro l’Empoli con una pregevole doppietta, nonostante partisse dalla panchina. Lazio che arriva, invece, dalla sconfitta in rimonta contro l’Inter a San Siro. Inutile il gol di Felipe Anderson. Tra le statistiche più interessanti raffigura lo scontro tra Zaccagni e Berardi, speculari vista la posizione in campo dei due con il primo autore di 10 gol e 5 assist, il secondo con 8 gol e 6 assist si avvicina ai numeri dell’avversario. Lazio che arriva all’incontro come la seconda migliore difesa, sotto solamente al Napoli di Luciano Spalletti. Sassuolo che, invece, si presenta come la peggiore difesa tra le formazioni facenti parte dalla prima alla undicesima, occupata proprio dalla formazione di Dionisi, del campionato.

Cerco il gol Ciro immobile, che manca dalla sfida contro lo Spezia e prima ancora dalla doppietta contro i campani della Salernitana (febbraio 2023). Lazio che, con due sconfitte consecutive, ha perso importanti passi per la lotta scudetto con il Napoli che attende solamente la matematica per festeggiare il terzo scudetto dopo i due firmati sul segno di Diego Armando Maradona. LAZIO (4-3-3): Provedel; M. Lazzari, Casale, Patric, Marusic; Vecino, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Tressoldi, G. Ferrari, Rogério; Frattesi, Obiang, Matheus Henrique; D. Berardi, Defrel, Laurienté. Allenatore: Alessio Dionisi (Marco Genduso)

DIRETTA LAZIO SASSUOLO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Sassuolo è disponibile sui canali della televisione satellitare, appuntamento riservato agli abbonati che potranno godere anche del servizio di diretta streaming video senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go. Naturalmente il match viene garantito anche dalla piattaforma DAZN, che come noto fornisce tutte le gare del massimo campionato di calcio ai suoi clienti: si tratterà qui di una visione in diretta streaming video; dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure, in alternativa, utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

LAZIO SASSUOLO: I TESTA A TESTA

Sta per iniziare la diretta di Lazio Sassuolo, gara valevole per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie A. Prima di tuffarci nella sfida andiamo ad analizzare i precedenti tra le due formazioni che, in realtà, non raccontano molto. Allo stadio “Olimpico” di Roma esistono dieci partite: la prima risalente al 23 febbraio 2014 e vinta dai bianco-celesti 3-2 grazie ai gol di Radu, Klose e Candreva.

Il 29 febbraio 2016, invece, la prima affermazione dei nero-verdi ospiti, vittoriosi 2-0 grazie al calcio di rigore realizzato da Berardi e alla rete di Defrel. Il 7 aprile 2019, infine, la prima sfida terminata in parità: 2-2 scandito dai gol di Immobile, Rogerio, Berardi e Lulic. L’ultima sfida è quella del 2 aprile 2022 ed è stata portata a casa dalla formazione di Sarri: 2-1 in virtù delle marcature di Lazzari, Milinkovic-Savic e Traorè. (Giulio Halasz)

LAZIO SASSUOLO: SARRI PER IL RISCATTO IMMEDIATO!

Lazio Sassuolo sarà in diretta dallo stadio Olimpico, alle ore 21:00 di mercoledì 3 maggio: l’appuntamento è con la 33^ giornata di Serie A 2022-2023, una partita che è importante solo per i biancocelesti. Reduce da due sconfitte consecutive, rimontata a San Siro dall’Inter, la Lazio ha conservato il secondo posto in classifica ma ha anche visto avvicinarsi la concorrenza, che è folta e chiaramente non vuole lasciare nulla di intentato: dunque Maurizio Sarri deve tornare a vincere se vuole avvicinare la qualificazione in Champions League, obiettivo che sarebbe ottimo.

Il Sassuolo è ampiamente salvo ma anche lontano dalle posizioni che portano nelle coppe europee: intanto i neroverdi hanno battuto l’Empoli all’ultimo respiro, rimanendo così in virtuale contatto con la quota 50 punti che rappresenterebbe ottimamente il buon lavoro che Alessio Dionisi ha svolto. Aspettiamo adesso che la diretta di Lazio Sassuolo prenda il via, nel frattempo possiamo fare le nostre analisi sulle scelte che i due allenatori potrebbero operare, valutando nel dettaglio quelle che sono le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO SASSUOLO

Nella diretta Lazio Sassuolo Sarri perde Alessio Romagnoli, dunque Patric o Mario Gila per affiancare Casale davanti a Provedel; sulle corsie esterne potrebbero agire Hysaj e Marusic con Manuel Lazzari in ballottaggio per la destra. A centrocampo possibile forfait di Cataldi: a fare da regista allora sarà uno tra Matias Vecino e Marcos Antonio, confermate le due mezzali che saranno quindi Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Nel tridente offensivo spazio ai soliti noti: Felipe Anderson e Zaccagni sulle corsie laterali, Immobile come centravanti.

Nel Sassuolo marcano visita gli squalificati Maxime Lopez e Pinamonti: per sostituire il primo avremo Obiang al centro di una linea mediana che prevede ovviamente Frattesi (per lui un derby personale) e Matheus Henrique, il secondo invece avrà in Defrel la sua alternativa, nel reparto avanzato Domenico Berardi (eroe della partita di domenica) e Laurienté come sempre si prenderanno le maglie sugli esterni. In difesa non dovrebbe cambiare molto: Consigli sarà chiaramente il portiere, la coppia centrale viene formata da Tressoldi e Erlic, Toljan e Rogério giocheranno in qualità di terzini.

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo approfondire il discorso sulla diretta di Lazio Sassuolo possiamo fare una rapida analisi sulle quote che l'agenzia Snai ha emesso per questa partita valida per la 33^ giornata di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,67 volte quanto messo sul piatto; il pareggio, che viene regolato dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 3,90 volte l'importo investito mentre con il segno 2, sul quale puntare per la vittoria degli ospiti, il bookmaker in questione vi premierebbe con una somma che equivale a 4,75 volte la vostra giocata.











