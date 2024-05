DIRETTA/ Lazio Sassuolo video streaming tv: 21 precedenti, solo cinque vittorie neroverdi (26 maggio 2024)

DIRETTA LAZIO SASSUOLO: TESTA A TESTA

Negli ultimi anni era diventato un appuntamento fisso, anche se ovviamente la diretta di Lazio Sassuolo sarà stasera il commiato dei neroverdi dalla Serie A. I numeri della sfida nel massimo campionato ci parlano di 21 partite, con tredici vittorie per la Lazio, cinque successi del Sassuolo e tre pareggi. Limitandoci invece alle ultime dieci sfide, ecco che da domenica 7 aprile 2019 in poi contiamo sei vittorie per la Lazio, tre successi del Sassuolo e un solo pareggio.

Da notare tuttavia che, dopo un periodo decisamente più equilibrato, adesso c’è una striscia aperta di quattro vittorie consecutive per la Lazio, compresa evidentemente la partita d’andata del campionato che adesso sta per terminare. Ricordiamo allora che sabato 21 ottobre 2023 i biancocelesti erano andati a vincere per 0-2 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, grazie ai gol di Felipe Anderson e Luis Alberto. Gli allenatori erano Alessio Dionisi e Maurizio Sarri, d’altronde sono passati più di sette mesi… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

COME VEDERE LAZIO SASSUOLO IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

Per chi vuole assistere alla diretta tv Lazio Sassuolo dovrà per forza di cose dotarsi di abbonamento Dazn. Infatti, la sfida tra biancocelesti e neroverdi è una di quelle sette in esclusiva assoluta.

Se invece non potete seguirla in televisione, avrete la possibilità di vederla in diretta streaming sull’applicazione di Dazn, scaricabile su tutti i dispositivi mobile.

LAZIO SASSUOLO, ULTIMA IN SERIE A PER I NEROVERDI

Alla ricerca del punto per l’Europa League. La diretta Lazio Sassuolo, in programma domenica 26 maggio alle ore 20:45, potrebbe regalare a Igor Tudor un importante qualificazione alla seconda coppa europea più prestigiosa. La vittoria della Fiorentina a Cagliari obbliga così i biancocelesti ad un ultimo sforzo, evitando così di dipendere dal recupero tra i Viola e l’Atalanta.

Per il Sassuolo dopo undici anni sarà di nuovo Serie B. La squadra emiliana non è riuscita ad evitare la retrocessione e nemmeno a lasciare tutto aperto all’ultima giornata come accadrà per Empoli, Udinese e Frosinone. Sarà dunque una partita da onorare e rispettare, ma senza cambiamenti di classifica.

LAZIO SASSUOLO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo dunque ora ad analizzare le probabili formazioni della diretta Lazio Sassuolo. I biancocelesti scenderanno in campo con il 3-4-2-1. Tra i pali ci sarà Provedel, difeso qualche metro più avanti da Marusic, Romagnoli e Gila. Agiranno da esterni Hysaj e Pellegrini con Vecino e Rovella in mediana. Davanti unica punta Castellanos, supportato da Kamada e Zaccagni.

Replica del Sassuolo con l’assetto tattico 5-3-2 formato da Cragno in porta. Foltissima difesa da parte di Ballardino con Missori, Erlic, Kumbulla, Ferrari e Doig. Il terzo di centrocampo vedrà invece Boloca, Lipani e Thorstvedt mentre in attacco ecco il tandem Laurienté-Pinamonti.

LAZIO SASSUOLO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE Le quote per le scommesse della diretta Lazio Sassuolo vedono favorita la squadra di Igor Tudor a 1.33. Il pareggio è dato a 5.50 mentre il 2 fisso a favore dei già retrocessi neroverdi è a 8 volte la posta in palio. Per i bookmakers è molto probabile l’Over 2.5 a 1.50 piuttosto che l’Under, dato a 2.63. Minor discrepanza invece tra Gol a 1.75 e No Gol a 2.00.

