Diretta Lazio Sassuolo/ Streaming video tv: Inzaghi per il riscatto (Serie A)

Lazio Sassuolo, in diretta dallo stadio Olimpico della capitale, si gioca alle ore 17.15 di oggi pomeriggio, sabato 11 luglio, come primo anticipo che aprirà il programma della trentaduesima giornata del campionato di Serie A. Arriviamo a Lazio Sassuolo con i biancocelesti di Simone Inzaghi in crisi: la squadra capitolina è solo lontana parente di quella che per mesi ha impressionato tutti, dalla ripartenza sono arrivate tre sconfitte in cinque partite e le ultime due sono state un disastro, con il crollo casalingo contro il Milan seguito dalla pesante sconfitta contro un Lecce in lotta per la salvezza. L’ingresso fra le prime quattro non è in discussione, ma serve invertire la tendenza per non vivere un pessimo finale di stagione che rischierebbe di offuscare tutto quello che di buono è stato fatto per almeno due terzi del campionato. Quanto al Sassuolo, che arriva dal derby emiliano con il Bologna, possiamo affermare che dopo la ripartenza sono arrivate diverse buone notizie, in particolare grazie alla straordinaria efficacia dell’attacco a disposizione di Roberto De Zerbi: gli emiliani dunque proveranno ad approfittare di una Lazio in calo per regalarsi un sabato da ricordare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Lazio Sassuolo sarà disponibile in esclusiva sui canali di Sky Sport, essendo una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmesse dalla televisione satellitare. Di conseguenza, anche la diretta streaming video sarà riservata agli abbonati Sky tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO SASSUOLO

Analizzando ora le probabili formazioni di Lazio Sassuolo, ecco che Simone Inzaghi è chiamato a dare la scossa ai suoi uomini per evitare di scivolare in un brutto finale. Il problema però è che la benzina sembra finita, dunque potrebbe essere utile fare ricorso anche a chi abbia voglia e freschezza, come il giovane Adekanye. Ipotizzabile è che Milinkovic Savic torni titolare dopo essere partito dalla panchina in Puglia, mentre in difesa sarà ovviamente necessario sostituire lo squalificato Patric. Il Sassuolo può giocare con molta più serenità e questo è di sicuro un vantaggio per una squadra che in più ha pure una chiarissima identità di gioco. L’attacco è il punto di forza dei neroverdi e di conseguenza mister Roberto De Zerbi cercherà di sfruttarlo al massimo delle sue potenzialità, per mettere in difficoltà una Lazio che vive un periodo non facile e che potrebbe accusare il contraccolpo se anche la partita di oggi dovesse mettersi male.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico di Lazio Sassuolo secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse sportive Snai. Nonostante il momento non facile, la Lazio parte sulla carta favorita e il segno 1 è quotato a 1,45, mentre poi si sale già di parecchio fino a quota 4,75 per il pareggio (segno X) e fino a 6,25 volte in palio in caso di segno 2 per chi avrà creduto nel successo del Sassuolo.



