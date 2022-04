DIRETTA/ Lazio Sassuolo video streaming tv: una storia breve ma molto intensa

DIRETTA LAZIO SASSUOLO: TESTA A TESTA

Allo Stadio Olimpico di Roma la diretta di Lazio Sassuolo si è disputata, prima di oggi, in altre otto occasioni. Il bilancio parla nettamente a favore dei biancocelesti con cinque vittorie rispetto alle due dei neroverdi mentre uno solo è il pareggio. L’ultima volta risale al gennaio del 2021 quando i capitolini si imposero col risultato di 2-1. E dire che gli ospiti erano andati avanti dopo sei minuti con un gol di Ciccio Caputo. I padroni di casa la ribaltavano pareggiando nel primo tempo con Milinkovic-Savic e trovando la vittoria grazie a Immobile a 19 minuti dal triplice fischio finale. Gli emiliani non vincono a Roma contro i biancocelesti dal luglio del 2020.

Gli ospiti erano andati avanti dopo nove minuti con Raspadori, gol annullato dal Var per fuorigioco. Luis Alberto portava avanti la Lazio al 33esimo, ma gli ospiti la ribaltavano nella ripresa con Raspadori stesso e Caputo. All’andata, quattro mesi fa, vinse il Sassuolo per 2-1. La gara fu aperta da Zaccagni con i padroni dicasa bravi a ribaltarla nella ripresa grazie a Berardi e Raspadori. (Agg. di Matteo Fantozzi)

La visione della diretta di Lazio Sassuolo sarà disponibile esclusivamente per coloro che sono abbonati alla piattaforma DAZN, che ha acquisito i diritti televisivi dell’intera stagione del campionato di Serie A. Gli spettatori potranno dunque osservare lo spettacolo in televisione soltanto se sono in possesso di una SmartTv oppure di un dispositivo capace di connettere una tv tradizionale a Internet, come ChromeCast o Amazon FireStick o una consolle abilitata. In alternativa, il match potrà essere seguito in streaming sul sito ufficiale dell’emittente o tramite le applicazioni ufficiali per smartphone e tablet.

Lazio Sassuolo, in diretta sabato 2 aprile 2022 alle ore 18.00 presso lo stadio Olimpico di Roma, sarà una sfida valida per la 31^ giornata del campionato di Serie A. Sarri cerca una reazione dopo il derby perso malamente, la Lazio resta a -2 da Roma e Atalanta e dal quinto posto (anche se i bergamaschi hanno finora disputato una partita in meno) e deve lottare per chiudere comunque positivamente una stagione ricca di alti e bassi, in cui la qualificazione in Europa è ancora in bilico.

I biancazzurri dovranno fare a meno dello squalificato Pedro mentre il Sassuolo dovrà a sua volta fare i conti con due assenze pesanti, Lopez a centrocampo e Berardi in attacco, entrambi non convocati da Dionisi per problemi fisici. Gli emiliani arrivano però nella Capitale in serie sì, con 4 vittorie e 2 pareggi negli ultimi 6 impegni di campionato. All’andata neroverdi vincenti 2-1 sulla Lazio al Mapei Stadium, stesso punteggio ma in favore della formazione romana nell’ultimo incrocio all’Olimpico, il 24 gennaio 2021.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO SASSUOLO

Le probabili formazioni della diretta Lazio Sassuolo, match che andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma. Per la Lazio, Maurizio Sarri schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson. Risponderà il Sassuolo allenato da Alessio Dionisi con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kiriakopoulos; Frattesi, Matheus Henrique, Traorè; Defrel, Scamacca, Raspadori.

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lazio Sassuolo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Lazio con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo del Sassuolo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.25.











