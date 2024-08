Amichevole inglese quella degli uomini di Baroni per la diretta di Lazio Southampton quest’oggi 7 agosto 2024 alle ore 20,30. Match molto importante perché i biancocelesti potranno misurarsi contro un profilo tutto sommato simile e vedere quali reali possibilità hanno di portare a casa gli obiettivi per la stagione che verrà. L’avvio laziale è stato altalenante con momenti interessanti e altri da rivedere.

Baroni sta lavorando molto per impostare una squadra che sia il più vicino alle idee che aveva in testa, senza chiedere altro a Lotito se non Noslin, un banco di prova importante anche l’attaccante che si candida ad essere uno dei fari offensivi della Lazio che verrà, soprattutto dopo che i senatori della squadra sono andati via ed è rimasto solo Zaccagni insieme a Provedel.

DIRETTA LAZIO SOUTHAMPTON STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

L’unico modo per vedere in diretta Lazio Southampton è quello di collegarsi alla piattaforma di streaming online di Dazn, che detiene i diritti per questa amichevole di lustro dei biancocelesti. In alternativa potrete seguire questo match anche in maniera testuale dal nostro sito a questa pagina.

LAZIO SOUTHAMPTON: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo dalla diretta di Lazio Southampton alle probabili formazioni di quest’ultima, non dovrebbero esserci troppi punti interrogativi in attacco con Noslin a guidare l’attacco insieme a Zaccagni e a Castellanos, una squadra che però non deve essere sottovalutata dietro essendoci un Romagnoli in grande spolvero, con lui dovrebbe giocare Patric visto che Gila è infortunato.

Per gli inglesi invece abbiamo una vecchia conoscenza del calcio italiano ossia Alcaraz, che non ha convinto la Juventus ed è dunque tornato dal prestito. Stagione che dovrebbe essere della riconferma per lui, dopo la parentesi italiana tutt’altro che da ricordare.

LAZIO SOUTHAMPTON, LE QUOTE

Ultima analisi dedicata alle quote della diretta di Lazio Southampton, il sito della Sisal mette la vittoria dei biancocelesti a 2,75 mentre quella degli inglesi a 2,25. Molto equilibrio dunque considerando che il segno del pareggio invece è fissato a 2,5.