DIRETTA LAZIO SPEZIA/ Video streaming DAZN: c’è un solo precedente

DIRETTA LAZIO SPEZIA: TESTA A TESTA

C’è un solo precedente della diretta di Lazio Spezia che però si giocò all’andata sul neutro di Cesena del Dino Manuzzi per i lavori al Picco. Si tratta dunque oggi di una gara inedita con le aquile liguri che vanno in casa di quelle biancocelesti allo Stadio Olimpico per la prima volta in assoluto. I biancocelesti all’andata si imposero per 1-2, era il 5 dicembre 2020. La gara fu decisa nella prima mezzora quando arrivarono le reti di Ciro Immobile e Sergej Milinkovic Savic. Nella ripresa i bianconeri la riaprivano con Nzola senza però trovare la rete del pareggio nonostante l’assedio finale. Fu un match davvero pieno di emozioni che la Lazio rischiò di pareggiare. Nel 2013 le due squadre si affrontarono in un’amichevole estiva con i biancocelesti che si imposero 3-0 con gol di Ederson e doppietta del giovane Rozzi.

Diretta Benevento Parma/ Streaming video tv: i sanniti per la sicurezza! (Serie A)

DIRETTA LAZIO SPEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Spezia non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: la partita infatti è un’esclusiva della piattaforma DAZN che la trasmetterà ai suoi abbonati con il servizio di diretta streaming video, dunque bisognerà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone o di una smart tv con connessione a internet. In alternativa, gli abbonati Sky da almeno tre anni potranno tenere d’occhio il canale 209 del decoder: su DAZN1 passa parte della programmazione, sarà deciso se si tratterà di questa partita o un’altra.

DIRETTA CAGLIARI VERONA/ Video streaming DAZN: la storia ci dice che...

DIRETTA LAZIO SPEZIA: OCCASIONE PER I BIANCOCELESTI

Lazio Spezia sarà in diretta dallo stadio Olimpico, alle ore 15:00 di sabato 3 aprile: nel quadro della 29^ giornata della Serie A 2020-2021 i biancocelesti ospitano i liguri e hanno una bella occasione per provare a tornare in corsa per un posto in Champions League. Non sarà facile, ma almeno oggi il calendario gioca a loro favore; prima della pausa per le nazionali la squadra di Simone Inzaghi ha vinto in casa dell’Udinese prendendosi 3 punti importanti, e ora proverà a fare la stessa cosa.

Attenzione però allo Spezia, che ha battuto il Cagliari in casa in una sfida per la salvezza: ora Vincenzo Italiano può guardare con maggiore fiducia al finale di campionato, sapendo di avere un tesoretto utile da difendere. Mentre aspettiamo che la diretta di Lazio Spezia prenda il via, possiamo dare un rapido sguardo al modo in cui i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA ATALANTA UDINESE/ Video streaming tv: il bilancio è in favore della Dea

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO SPEZIA

Simone Inzaghi potrebbe perdere Luis Alberto per Lazio Spezia: lo spagnolo ha subito un colpo in allenamento e tiene in ansia tutti, anche perché i biancocelesti sono già senza Escalante. Nel caso allora avremo Akpa Akpro in mediana al fianco di Lucas Leiva, con la conferma di Sergej Milinkovic-Savic; Manuel Lazzari e Marusic sulle corsie laterali, con Patric favorito su Musacchio e Reina su Strakosha per una difesa che sarà completata da Acerbi e Stefan Radu. Davanti, con Immobile, più Joaquin Correa di Caicedo (che ha recuperato) e Muriqi. Nello Spezia stringe i denti Erlic: in caso di forfait sarà Terzi a prenderne il posto, piazzandosi al centro con Ismajli e avendo in Ferrer e Simone Bastoni i due laterali. In porta torna Provedel, almeno è recuperato: da vedere se Italiano intenda invece confermare Zoet, mentre in mezzo al campo Estevez si è appena negativizzato dal Coronavirus e potrebbe lasciare il posto a Pobega, con Matteo Ricci e Maggiore confermati. Nel tridente offensivo invece spazio per Gyasi e Verde a supporto del centravanti Nzola.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico su Lazio Spezia, dunque possiamo subito andare a vedere cosa ci dicono le quote ufficiali che sono state fornite. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 1,37 volte quanto messo sul piatto, mentre per il segno X che regola il pareggio arriviamo a una vincita pari a 5,00 volte l’importo investito. Questo bookmaker ha inoltre stabilito che il guadagno per la vittoria degli ospiti, identificata dal segno 2, ammonti a 8,00 volte quanto avrete deciso di puntare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA