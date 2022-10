Diretta Lazio Spezia/ Streaming video tv: una buona occasione per Sarri! (Serie A)

DIRETTA LAZIO SPEZIA: SARRI NON PUÒ SBAGLIARE!

Lazio Spezia viene diretta dal signor Juan Luca Sacchi, e si gioca alle ore 12:30 di domenica 2 ottobre: il lunch match della 8^ giornata di Serie A 2022-2023 ci presenta il ritorno in campo di queste due squadre dopo la sosta per le nazionali. La Lazio non sta certo facendo male: si sta anzi mantenendo vicina alla vetta potendo tecnicamente lottare per lo scudetto, è reduce dal 4-0 sul campo della Cremonese e ha già battuto l’Inter in campionato. Per Maurizio Sarri comunque non sono rose e fiori: il 5-1 incassato contro il Midtjylland in Europa League potrebbe aver lasciato scorie, soprattutto in merito alle sue dichiarazioni.

Lo Spezia sta disputando una stagione positiva: per il momento si tiene lontano dai guai, deve sicuramente cambiare passo in trasferta ma al Picco ha sempre ottenuto prestazioni e punti. Fondamentale la vittoria contro la Sampdoria due settimane fa; adesso vedremo quello che succederà nella diretta di Lazio Spezia che potrebbe realmente lanciare i biancocelesti, ma i liguri ci credono e allora, aspettando che si giochi, proviamo a fare qualche rapida valutazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori per lo stadio Olimpico, andando a leggere insieme le probabili formazioni.

LAZIO SPEZIA DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Spezia viene trasmessa su Sky Sport Calcio: il canale è disponibile al numero 202 del decoder della televisione satellitare, dunque questo appuntamento sarà riservato agli abbonati e ovviamente si potrà usufruire anche del servizio di diretta streaming video di Lazio Spezia, che non comporta costi aggiuntivi e può essere attivato grazie all’applicazione Sky Go. In alternativa come sempre si potrà avere accesso alle immagini della partita anche con la piattaforma DAZN: anche in questo caso la visione sarà in mobilità per i clienti del servizio.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO SPEZIA

Sarri ritrova Zaccagni per la diretta Lazio Spezia, ma deve valutare le condizioni di Manuel Lazzari e Immobile: il bomber era pronto per andare in Ungheria ma è stato bloccato, oggi potrebbe essere titolare ma il suo posto potrebbe essere preso da Pedro o Cancellieri (con Felipe Anderson eventualmente falso centravanti), lo stesso spagnolo comunque insidia Zaccagni non al top. Per Lazzari, pronto Hysaj; al centro della difesa potrebbe tornare Alessio Romagnoli a fare coppia con Patric, a sinistra conferma per Marusic così come per Provedel in porta. A centrocampo invece avranno spazio Sergej Milinkovic-Savic e Cataldi; Vecino sembra in vantaggio, ancora, su Luis Alberto.

Lo Spezia deve fare i conti con gli infortuni di Amian e Reca, oltre che di Verde, e su un Kovalenko lontano dalla forma migliore: nel 3-5-2 di Luca Gotti sarà Ampadu a completare la difesa a protezione di Dragowski, conferme ovvie per Kiwior e Nikolaou mentre in mezzo al campo dovrebbe agire Ekdal in cabina di regia, lo svedese si dividerà i compiti con Bourabia mentre Simone Bastoni scala a sinistra per sopperire alle assenze, dunque il terzo giocatore centrale dovrebbe essere Agudelo. A destra Holm, davanti invece nessuna potenziale sorpresa con Gyasi e Nzola che formeranno il tandem offensivo.

QUOTE E PRONOSTICO

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quale sia il pronostico che l'agenzia Snai ha tracciato sulla diretta Lazio Spezia, partita valida per la 8^ giornata di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1,37 volte quanto messo sul piatto; il segno X su cui puntare per il pareggio porta in dote una somma che corrisponde a 5,00 volte l'importo che avrete scelto di investire, infine per il segno 2 a identificare il successo della formazione ospite abbiamo un valore che ammonta a 7,75 volte la giocata con questo bookmaker.











