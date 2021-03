Diretta/ Lazio Torino Primavera, streaming video tv: biancazzurri, la Coppa esalta

DIRETTA LAZIO TORINO PRIMAVERA: SFIDA SALVEZZA

Lazio Torino Primavera, in diretta domenica 21 marzo 2021 alle ore 10.30 presso il Campo Fersini del Lazio Training Center, sarà una sfida valevole per la prima giornata di ritorno del campionato Primavera 1. I biancazzurri arrivano all’appuntamento esaltati dall‘inaspettato successo in Coppa Italia contro l’Inter: una pirotecnica vittoria per 2-4 in casa della seconda della classe in campionato, che ha spalancato le porte della semifinale contro il Verona e la possibilità di portare a casa un trofeo in un’edizione della Coppa che non sembra avere una vera e propria favorita. Il recupero di Raul Moro è apparso fondamentale per una Lazio chiamata a disputare ora un girone di ritorno completamente diverso rispetto a quello d’andata, chiuso con la durissima sconfitta di Ascoli: i marchigiani non avevano mai vinto in campionato e ora hanno inchiodato la Lazio al penultimo posto in classifica, a -2 dal Toro terzultimo: il che significa che questa sfida sarà una sorta di spareggio anticipato tra due squadre che devono innanzitutto evitare la retrocessione diretta, con i granata sconfitti duramente 0-3 in casa dalla Sampdoria dopo il poker incassato nel derby contro la Juventus.

DIRETTA LAZIO TORINO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Torino Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO TORINO PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Lazio e Torino Primavera presso il Campo Fersini del Lazio Training Center. I padroni di casa allenati da Leonardo Menichini scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Furlanetto; Floriani Mussolini, Novella, Pica, Ndrecka; Bertini, A. Marino, Czyz; Cesaroni; Raul Moro, Cerbara. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Marcello Cottafava con un 3-4-1-2 così disposto dal primo minuto: Sava, Aceto, Celesia, Tesio, Spina, Lovaglio, Todisco, Greco, Gyimah, Horvath, Oviszach.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Lazio e Torino Primavera, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.60 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.30 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 2.850 volte la posta scommessa.



