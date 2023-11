Diretta Lazio Torino Primavera/ Streaming video tv: big match (Primavera 1, 11 novembre 2023)

LAZIO TORINO: GRANATA IN SERIE POSITIVA

Lazio Torino Primavera sarà in diretta dal “Fersini” di Roma, alle ore 11:00 di sabato 11 novembre 2023 per la decima giornata del campionato Primavera 1 2023-2024. I capitolini, reduci dalla sconfitta in Youth League contro il Feyenoord, vogliono dare seguito al buon cammino in campionato che li vede al terzo posto, a sole cinque lunghezze dalla capolista Inter. I granata, invece, a seguito delle due vittorie di fila contro Frosinone e Bologna si sono riportati nei pieni alti della graduatoria.

DIRETTA/ Torino Sassuolo (risultato finale 2-1): Sanabria sfiora il tris! (6 novembre 2023)

LAZIO TORINO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Torino Primavera non sarà disponibile, anche se ovviamente la modalità per seguire la partita del campionato 1 esiste: infatti è Sportitalia a occuparsi del torneo Under 19, per la gara in questione però lo farà soltanto con il servizio di diretta streaming video. Nello specifico, potrete consultare il sito di Sportitalia (sportitalia.com) oppure visitare il canale SI Solo Calcio, che da qualche anno è presente soltanto sul web in mobilità; la terza opzione è quella di installare e attivare l’app Sportitalia sui vostri dispositivi mobili, come sempre PC, tablet e smartphone.

DIRETTA/ Torino Bologna Primavera (risultato finale 2-0): Diop, rigore fallito! (5 novembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO TORINO PRIMAVERA

Per Lazio Torino Primavera il tecnico dei padroni di casa Stefano Sanderra avrà il solito dubbio tra i pali tra Renzetti e Magro. In casa Torino, invece, mister Giuseppe Scurto si affiderà all’estro di Ciammaglichella e Padula per scardinare la difesa avversaria.

DIRETTA LAZIO TORINO PRIMAVERA: LE QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico sulla diretta di Lazio Torino Primavera secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. Sono favoriti i capitolini tanto che il segno 1 per la vittoria bianco-celeste è quotato a 1.75, mentre il segno 2 per un successo dei piemontesi è proposto a 2.65. L’ipotesi del pareggio si colloca infine a un livello intermedio, dal momento che il segno X è proposto a 3.10 volte la posta in palio oggi.

DIRETTA/ Torino Frosinone (risultato finale 1-2): la decide Reiner! (2 novembre 2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA